Громкие 'прилеты' в Крыму: дроны атаковали инфраструктуру, первые подробности

Коротко:
- В Крыму прогремела серия взрывов
- В Джанкое вспыхнул пожар на железнодорожной инфраструктуре
- Также дроны ударили по станции "Урожайная"
Утром 26 августа в оккупированном Крыму прогремели взрывы. По предварительной информации, под удар попала железнодорожная инфраструктура. Об этом пишет мониторинговый канал Крымский ветер.
Отмечается, что "прилетело" по железнодорожной инфраструктуре в Джанкое, там вспыхнул пожар.
"Поднимается дым, туда уже выехали пожарные и скорая помощь, а также российские силовики. Последствия пока неизвестны", - говорится в сообщении.
Кроме того, беспилотники ударили по станции "Урожайная" в поселке Красногвардейское. Там зафиксировано попадание в подстанцию железнодорожной дороги.
Что интересно, в Минобороны РФ не стали молчать и заявили, что противовоздушная оборона якобы уничтожила восемь беспилотников над полуостровом.
Удары ВСУ по Крыму
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан говорит, что Украина может давить на Крым и военные объекты России там.
По его словам, беспилотными могут легко работать по Крыму несмотря на системы ПВО россиян, ведь заходят они со стороны моря.
"Мы можем давить на Россию и ее слабые места, уничтожая военным путем ее нефтегазовую отрасль", - подчеркнул он.
Взрывы в Крыму - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 21 августа украинские военные провели спецоперацию во временно оккупированном Крыму. В результате действий защитников Украины были поражены российские поезда с горючим возле Джанкоя.
В ночь с 9 на 10 августа подразделениями движения сопротивления Сил спецопераций ВСУ был уничтожен стационарный трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в населенном пункте Абрикосовка в Крыму.
В ночь на 4 августа Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму, в ходе которой было поражено 5 российских истребителей, один самолет уничтожен полностью.
