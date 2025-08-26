Укр
Громкие "прилеты" в Крыму: дроны атаковали инфраструктуру, первые подробности

Мария Николишин
26 августа 2025, 10:59
2813
В оккупированном Крыму зафиксирован пожар, в небо поднимается дым.
Дроны атаковали Крым / коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Коротко:

  • В Крыму прогремела серия взрывов
  • В Джанкое вспыхнул пожар на железнодорожной инфраструктуре
  • Также дроны ударили по станции "Урожайная"

Утром 26 августа в оккупированном Крыму прогремели взрывы. По предварительной информации, под удар попала железнодорожная инфраструктура. Об этом пишет мониторинговый канал Крымский ветер.

Отмечается, что "прилетело" по железнодорожной инфраструктуре в Джанкое, там вспыхнул пожар.

"Поднимается дым, туда уже выехали пожарные и скорая помощь, а также российские силовики. Последствия пока неизвестны", - говорится в сообщении.

Пожар в Джанкое / фото: t.me/Crimeanwind

Кроме того, беспилотники ударили по станции "Урожайная" в поселке Красногвардейское. Там зафиксировано попадание в подстанцию железнодорожной дороги.

Удар по станции "Урожайная" / фото: t.me/Crimeanwind

Что интересно, в Минобороны РФ не стали молчать и заявили, что противовоздушная оборона якобы уничтожила восемь беспилотников над полуостровом.

Удары ВСУ по Крыму

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан говорит, что Украина может давить на Крым и военные объекты России там.

По его словам, беспилотными могут легко работать по Крыму несмотря на системы ПВО россиян, ведь заходят они со стороны моря.

"Мы можем давить на Россию и ее слабые места, уничтожая военным путем ее нефтегазовую отрасль", - подчеркнул он.

Аэродромы РФ в Крыму / Инфографика: Главред

Взрывы в Крыму - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 21 августа украинские военные провели спецоперацию во временно оккупированном Крыму. В результате действий защитников Украины были поражены российские поезда с горючим возле Джанкоя.

В ночь с 9 на 10 августа подразделениями движения сопротивления Сил спецопераций ВСУ был уничтожен стационарный трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в населенном пункте Абрикосовка в Крыму.

В ночь на 4 августа Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму, в ходе которой было поражено 5 российских истребителей, один самолет уничтожен полностью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Джанкой новости Крыма пожар атака дронов
