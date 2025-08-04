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СБУ мощно атаковала ключевой аэродром россиян в Крыму: что удалось уничтожить

Марина Фурман
4 августа 2025, 13:38обновлено 4 августа, 14:10
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У россиян большие убытки.
российские бомбардировщики, взрыв
российские бомбардировщики, взрыв / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • СБУ провела успешную спецоперацию в Крыму
  • Украине удалось поразить пять военных самолетов России

В ночь на 4 августа Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию на аэродроме "Саки", в ходе которой было поражено 5 российских истребителей, один самолет уничтожен полностью. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве отметили, что военный аэродром "Саки" во временно оккупированном Крыму является ключевой авиабазой России для операций в Черном море.

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В результате атаки был поражен склад авиационного вооружения и пять военных самолетов.

Полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один борт такого типа - поврежден. Также поражены три самолета Су-24.

По оценкам СБУ, один самолет "Су-30СМ" стоит от 35 до 50 миллионов долларов. Поэтому убытки врага являются существенными.

"Успешная спецоперация СБУ в Саках - это очередной шаг к ослаблению возможностей врага вести захватническую войну против Украины. Оккупанты должны помнить, что никогда не будут чувствовать себя в безопасности на нашей земле", - отметили в СБУ.

Самолет Су-34 инфографика
Су-34 / Инфографика: Главред

Удары Украины по российским целям - новости по теме

Напомним, в ночь на 4 августа в Волгоградской области России прогремели взрывы. Под удар дронов попали объекты транспортно-энергетической сферы.

Как писал Главред, в ночь на 2 августа СБУ осуществила атаку беспилотниками по военному аэродрому "Приморско-Ахтарск", который расположен в Краснодарском крае РФ. Украине удалось повредить места хранения "Шахедов" и стартовые площадки дронов.

Кроме того, недавно дроны атаковали важный железнодорожный узел в Ростовской области, который находится в городе Сальск. Через него российские войска перебрасывают оружие и личный состав на фронт.

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Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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