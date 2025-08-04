Во Львове горит отель с людьми, слышны крики о помощи: детали

Кратко:
- Во Львове огонь охватил несколько верхних этажей отеля "Власта"
- В отеле находятся люди, слышны крики о помощи
Во Львове в понедельник, 4 августа, загорелся отель, в котором находятся люди. Слышно, как они кричат о помощи.
Об этом сообщают в сети. Появились видео с пожаром.
Сообщается, что огонь охватил несколько верхних этажей отеля "Власта". Как пишут в местных пабликах, сейчас продолжается спасательная операция.
На опубликованных видео видно, что с нескольких верхних этажей здания идет много дыма.
Местные власти пока не сообщали деталей о пожаре.
В ГСЧС сообщили, что во Львове пожарные ликвидируют пожар в отеле.
"Предварительно, возгорание возникло на 9 этаже. Спасатели эвакуировали из здания 15 человек. Сейчас идет ликвидация возгорания", – говорится в сообщении.
Смотрите видео пожара в гостинице "Власта" во Львове:
Пожары в Украине после ударов РФ - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в ночь на понедельник, 4 августа, дроны РФ атаковали Одесскую область - горели радиорынок и общежитие. К счастью, в результате вражеской атаки нет погибших и пострадавших.
Также ранее сообщалось, что РФ хочет заставить украинцев бежать из городов - враг готовит новые удары по энергетике. Россияне зимой планируют наносить удары по критической инфраструктуре.
Ранее сообщалось, что РФ может массированно атаковать украинские объекты. Российские оккупанты могут в больших количествах запускать морские дроны. Пострадать могут даже гражданские объекты.
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