Во Львове горит отель с людьми, слышны крики о помощи: детали

Огонь охватил несколько верхних этажей одного из отелей.

https://glavred.info/ukraine/vo-lvove-gorit-otel-s-lyudmi-slyshny-kriki-o-pomoshchi-detali-10687019.html Ссылка скопирована

Во Львове горит отель с людьми, слышны крики о помощи/ коллаж: Главред, фото: скрин из видео

Кратко:

Во Львове огонь охватил несколько верхних этажей отеля "Власта"

В отеле находятся люди, слышны крики о помощи

Во Львове в понедельник, 4 августа, загорелся отель, в котором находятся люди. Слышно, как они кричат о помощи.

Об этом сообщают в сети. Появились видео с пожаром.

видео дня

Сообщается, что огонь охватил несколько верхних этажей отеля "Власта". Как пишут в местных пабликах, сейчас продолжается спасательная операция.

На опубликованных видео видно, что с нескольких верхних этажей здания идет много дыма.

Местные власти пока не сообщали деталей о пожаре.

В ГСЧС сообщили, что во Львове пожарные ликвидируют пожар в отеле.

"Предварительно, возгорание возникло на 9 этаже. Спасатели эвакуировали из здания 15 человек. Сейчас идет ликвидация возгорания", – говорится в сообщении.

Пожар в гостинице "Власта" во Львове/ скрин

Смотрите видео пожара в гостинице "Власта" во Львове:

Пожары в Украине после ударов РФ - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на понедельник, 4 августа, дроны РФ атаковали Одесскую область - горели радиорынок и общежитие. К счастью, в результате вражеской атаки нет погибших и пострадавших.

Также ранее сообщалось, что РФ хочет заставить украинцев бежать из городов - враг готовит новые удары по энергетике. Россияне зимой планируют наносить удары по критической инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что РФ может массированно атаковать украинские объекты. Российские оккупанты могут в больших количествах запускать морские дроны. Пострадать могут даже гражданские объекты.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред