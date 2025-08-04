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Перед дедлайном Трампа Путину: в ближайшие дни Келлог посетит Украину

Марина Фурман
4 августа 2025, 13:00
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Пока цель визита неизвестна.
Келлог
Келлог приедет в Украину / Коллаж: Главред, фото УНИАН, Википедия

Основное:

  • Кэллог посетит Украину перед 8 августа
  • Причины визита неизвестны

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки Кит Келлог в ближайшие дни посетит Украину. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на два источника.

На портале предполагают, что визит состоится на фоне того, что скоро истекает дедлайн, который президент США Дональд Трамп поставил Путину.

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Информация об ожидаемом визите Келлога совпадает с планируемой поездкой в Россию другого посланника Трампа, Стива Уиткоффа.

Трамп подтвердил поездку Уиткоффа в четверг.

"Да, он едет в Израиль, а затем в Россию, верите или нет", - сказал президент журналистам.

Как сообщили источники вашингтонскому корреспонденту Kyiv Post, поездка Виткоффа была "предложена россиянами" и была одобрена, несмотря на первоначальный скепсис Трампа. По словам собеседников, президент США сказал своим советникам, что считает эту поездку "бесполезной".

Тем временем собеседник в комментарии РБК-Украина сообщил, что визит спецпредставителя президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кита Келлога в Украину действительно планируется, но "дат еще нет".

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Что известно о крайнем визите Келлога в Киев

Стоит напомнить, что специальный представитель президента США Кит Келлог в последний раз посещал Киев 14 июля.

Во время последнего визита он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими официальными лицами, чтобы обсудить вопросы усиления противовоздушной обороны Украины, оборонительного оружия и новых санкций против России.

В дни, когда Келлог находился в столице, Россия воздержалась от бомбардировки Киева.

Киевляне тогда шутили, что следует дать Келлогу украинский паспорт, чтобы он остался в стране навсегда и сдерживал дальнейшую российскую агрессию.

Ультиматум Трампа Путину - новости по теме

Как писал Главред, 14 июля 2025 года Трамп объявил о планах наложить 100% тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Позже президент США Дональд Трамп установил новый срок для России по окончанию войны в Украине. Трамп заявил, что у РФ есть 10-12 дней, начиная с 28 июля. Срок ультиматума истекает 8 июля.

При этом, американский лидер добавил, что российская сторона "хитрая" и "достаточно хорошо уклоняется от санкций", поэтому дальнейшие действия будут зависеть от развития ситуации.

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Об источнике: Kyiv Post

KyivPost - старейшая украинская англоязычная еженедельная газета. Американец Джед Санден основал ее 18 октября 1995 года в Киеве, а позже создал KP Media для своих холдингов. Газета, которая вышла в Интернете в 2002 году, направлена на украинских и иностранных читателей, интересующихся общим вопросами в политической, деловой и развлекательной сферах, пишет Википедия.

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война в Украине Дональд Трамп Кит Келлог Стив Уиткофф
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