Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ хочет заставить украинцев бежать из городов: враг готовит удары по энергетике

Марина Фурман
4 августа 2025, 10:56
362
Россияне зимой планируют наносить удары по критической инфраструктуре.
удар по энергетике
Зимой под прицелом врага будет энергетика Украины / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Враг готовит удары по критической инфраструктуре зимой
  • РФ активно модернизирует "Шахеды" и начиняет большим количеством взрывчатки

С наступлением холодов в Украине российские оккупанты будут снова наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Такое мнение высказал командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, россияне планируют бить по энергетической инфраструктуре зимой. Мол, только так можно заставить людей бежать из города.

видео дня

"Бить они будут, я считаю, по энергетике. Сейчас опять, не забывайте, зима. И когда будет холод, отопительный сезон, они будут бить по энергетике, по водоканалам. Я не хочу никого запугивать, но враг действительно действует как преступник. И он понимает, что стратегически опустошить город, условный Харьков, можно только выбив полностью энергетику. К этому должна власть также быть готова", - сказал Ярославский.

Смотрите видео, в котором военный предупреждает об ударах РФ по критической инфраструктуре Украины:

РФ хочет заставить украинцев бежать из городов: враг готовит удары по энергетике

РФ модернизирует "Шахеды"

Командир подразделения разведки ВСУ Ярославский рассказал, что скоро ударные дроны, которые РФ запускает по Украине, будут иметь усиленную боевую часть с большим количеством взрывчатки.

"Сейчас "Шахеды" используют боевую часть 50-55 килограммов. Но мы понимаем из разведданных, что россияне пытаются увеличить до 80-90 килограммов боевую часть", - объяснил военный.

Он подчеркнул, если такой дрон попадет в многоэтажку - разрушения достигнут как минимум пятого этажа.

Ярославский не исключает, что РФ начнет массово производить реактивные "Шахеды", ведь это дешевле, чем построить, сконструировать новый самолет или ракету класса "Искандер".

Он добавил, что сейчас россияне уже в тестовом режиме запускают реактивные ударные дроны по территории Украины на высоте 4+ км.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, утром в понедельник, 4 августа, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К ВВС РФ. Враг запустил ракеты в направлении Хмельницкой области.

В воскресенье, 3 августа, российские оккупанты нанесли авиационные удары по Херсону. В результате вражеской атаки зафиксировано попадание в районе моста также известно о погибшем мужчине.

Напомним, в ночь на 1 августа российские оккупанты обстреляли Запорожский район, ударив по жилым домам. Известно о погибшем и раненых. Всего за сутки оккупанты нанесли 614 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области.

Читайте также:

О персоне: Денис Ярославский

Денис Ярославский - военный юрист, офицер ВСУ, командир подразделения разведки Вооруженных Сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине зимнее время энергетика атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Оккупанты штурмовали новый участок границы: в МВА сообщили, прорвался ли враг

Оккупанты штурмовали новый участок границы: в МВА сообщили, прорвался ли враг

12:28Фронт
"Чтобы больше не гибли люди": Трамп сделал заявление о послании для РФ через Виткоффа

"Чтобы больше не гибли люди": Трамп сделал заявление о послании для РФ через Виткоффа

11:26Мир
РФ хочет заставить украинцев бежать из городов: враг готовит удары по энергетике

РФ хочет заставить украинцев бежать из городов: враг готовит удары по энергетике

10:56Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Леся Никитюк показала сына - как звездная мама называет первенца

Леся Никитюк показала сына - как звездная мама называет первенца

Карта Deep State онлайн за 4 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Ультиматум России от Трампа: в ОПЕК+ согласовали решение по нефти – Reuters

Ультиматум России от Трампа: в ОПЕК+ согласовали решение по нефти – Reuters

Покраснеют за считанные дни: бесплатный раствор поможет собрать спелые томаты

Покраснеют за считанные дни: бесплатный раствор поможет собрать спелые томаты

Китайский гороскоп на сегодня 4 августа: Козлам - препятствия, Собакам - драма

Китайский гороскоп на сегодня 4 августа: Козлам - препятствия, Собакам - драма

Последние новости

12:28

Оккупанты штурмовали новый участок границы: в МВА сообщили, прорвался ли враг

12:03

Вишневые, синие и зеленые: почему в СССР черные "Жигули" были большой редкостью

11:45

Всем украинским беженцам в Германии хотят отменить социальные выплаты - Bild

11:26

"Чтобы больше не гибли люди": Трамп сделал заявление о послании для РФ через Виткоффа

10:59

Притула стал отцом в четвертый раз и показал первые фото ребенка - кто родился

Путин больной, Россия может открыть второй фронт в Европе уже в 2026 году – КоваленкоПутин больной, Россия может открыть второй фронт в Европе уже в 2026 году – Коваленко
10:56

РФ хочет заставить украинцев бежать из городов: враг готовит удары по энергетике

10:53

Переговоры Зеленского, Трампа и Путина возможны: посол указал на нюанс

10:45

Китайский гороскоп на завтра 5 августа: Кроликам - опасность, Тиграм - бешенство

10:20

Дроны РФ атаковали Одесскую область: горели радиорынок и общежитиеФото

Реклама
10:11

"Родина проклянет": Дмитрий Гордон засветился с предательницей Таисией Повалий

10:04

Покровск сжимают в полукольцо: эксперт заявил о перерезании важной трассы

09:53

ВСУ добились успеха на одном из направлений фронта: где удалось продвинуться бойцам

09:30

Речь Тимошенко в Раде сравнили с выступлением Путина перед вторжением актуально

09:23

Повезет ли Путину опять?мнение

09:09

Превратят солому в золото: 4 знака зодиака разбогатеют до конца лета

09:08

РФ запустила "Кинжалы" по Украине: куда летят ракеты

09:01

"Они хитрые персонажи": Трамп сказал, подействуют ли новые санкции на РФВидео

09:00

"Я дурак": Потап назвал причину развода с женой и ошеломил подробностями

08:57

Российская нефть в приоритете: Китай пренебрег важным предупреждением США

08:12

Карта Deep State онлайн за 4 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
07:58

РФ готовится к атакам на Украину из Донецкого аэропорта: в ISW оценили опасность

07:37

Дроны атаковали в РФ важный объект: что было под прицеломВидео

06:58

Уиткофф на этой неделе поедет в РФ: какое послание Трамп отправляет в МосквуВидео

05:56

Гороскоп на завтра 5 августа: Тельцам - неожиданности, Водолеям - приятные новости

05:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с офисным сотрудником за 29 с

04:30

Шестерых знаков зодиака ждут открытия и успех 4 августа: кто в списке

03:45

Лучший день лета: двух знаков 4 августа ждут сюрпризы и вознаграждения

03:00

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 4 секунды найти лягушку

02:13

Ситуация на фронте обостряется: в Генштабе намекнули на неожиданные перемены

02:10

"Хотела прямо сейчас": экс-жена Кличко заинтриговала личными переменами

01:30

82-летний Мик Джаггер готовится стать отцом в девятый раз

01:07

Ключ к завершению войны: генерал США назвал условие, при котором РФ признает поражение

00:26

"Буду писать докторскую": El Кравчук в университете получает новую профессию

00:20

Секреты древности: как обычное мыло может рассказать об успехах и неудачах

03 августа, воскресенье
23:31

Морские учения Китая и РФ после слов Трампа: что на самом деле означают эти маневры

23:31

"Когда развод только на пользу": Александра Кучеренко показала "особую романтику"

23:28

Поймают удачу за хвост: какие три знака зодиака станут счастливчиками августа

22:46

Набросились с битами и трубами на военных ТЦК - детали нападения на Николаевщине

22:10

Украина готовит сюрприз для врага: СМИ раскрыли, какое украинское оружие пугает РФ

22:06

Путин воплощает в жизнь то, о чем он мечтал более тридцати летмнение

Реклама
21:48

Трамп послал сигнал Путину: военный ВСУ указал на нюанс с ядерными подлодками

21:32

В Беларуси появилась техника с загадочными знаками: есть ли угроза для УкраиныВидео

21:11

Всего одна ложка: садовод рассказал, какая подкормка нужна голубике летом

20:55

Ультиматум Трампа и затяжная война: генерал США раскрыл планы Путина

20:18

Трамп наказывает Индию за нефть от Путина, Нью-Дели в тревоге от новых шагов – FT

20:03

Могут ли супруги быть крестными для одного ребенка: священник дал честный ответВидео

19:59

Новый акцент Белого дома: в администрации Трампа сделали громкое заявление об Украине

19:15

Влупит +9 и будут лить дожди: синоптики предупреждают о непогоде

19:10

Ультиматум России от Трампа: в ОПЕК+ согласовали решение по нефти – Reuters

18:59

Путин заговорил об "Орешнике": эксперт раскрыл, кому на самом деле адресован месседж

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять