РФ хочет заставить украинцев бежать из городов: враг готовит удары по энергетике

Россияне зимой планируют наносить удары по критической инфраструктуре.

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Зимой под прицелом врага будет энергетика Украины / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Враг готовит удары по критической инфраструктуре зимой

РФ активно модернизирует "Шахеды" и начиняет большим количеством взрывчатки

С наступлением холодов в Украине российские оккупанты будут снова наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Такое мнение высказал командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, россияне планируют бить по энергетической инфраструктуре зимой. Мол, только так можно заставить людей бежать из города.

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"Бить они будут, я считаю, по энергетике. Сейчас опять, не забывайте, зима. И когда будет холод, отопительный сезон, они будут бить по энергетике, по водоканалам. Я не хочу никого запугивать, но враг действительно действует как преступник. И он понимает, что стратегически опустошить город, условный Харьков, можно только выбив полностью энергетику. К этому должна власть также быть готова", - сказал Ярославский.

Смотрите видео, в котором военный предупреждает об ударах РФ по критической инфраструктуре Украины:

РФ модернизирует "Шахеды"

Командир подразделения разведки ВСУ Ярославский рассказал, что скоро ударные дроны, которые РФ запускает по Украине, будут иметь усиленную боевую часть с большим количеством взрывчатки.

"Сейчас "Шахеды" используют боевую часть 50-55 килограммов. Но мы понимаем из разведданных, что россияне пытаются увеличить до 80-90 килограммов боевую часть", - объяснил военный.

Он подчеркнул, если такой дрон попадет в многоэтажку - разрушения достигнут как минимум пятого этажа.

Ярославский не исключает, что РФ начнет массово производить реактивные "Шахеды", ведь это дешевле, чем построить, сконструировать новый самолет или ракету класса "Искандер".

Он добавил, что сейчас россияне уже в тестовом режиме запускают реактивные ударные дроны по территории Украины на высоте 4+ км.

Шахед / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, утром в понедельник, 4 августа, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К ВВС РФ. Враг запустил ракеты в направлении Хмельницкой области.

В воскресенье, 3 августа, российские оккупанты нанесли авиационные удары по Херсону. В результате вражеской атаки зафиксировано попадание в районе моста также известно о погибшем мужчине.

Напомним, в ночь на 1 августа российские оккупанты обстреляли Запорожский район, ударив по жилым домам. Известно о погибшем и раненых. Всего за сутки оккупанты нанесли 614 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области.

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О персоне: Денис Ярославский Денис Ярославский - военный юрист, офицер ВСУ, командир подразделения разведки Вооруженных Сил Украины.

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