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Бомбы, РСЗО и дроны: РФ более 600 раз ударила по Запорожской области, есть раненые

Анна Ярославская
1 августа 2025, 07:33
104
Под удар попали 12 населенных пунктов Запорожского района.
Последствия обстрела Запорожского района
Последствия обстрела Запорожского района / Коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

  • РФ атаковала Запорожский район
  • Оккупанты осуществили 9 авиационных ударов, били из артиллерии и дронами
  • Пострадали люди, есть жертва

В ночь на 1 августа российские оккупанты обстреляли Запорожский район, ударив по жилым домам. Один мужчина погиб и пять человек получили ранения в результате вражеских атак.

Как сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, 36-летняя и 77-летняя женщины ранены. Одна женщина ранена в Веселянке, другая – в Малокатериновке. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь.

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Также во время этой атаки погиб 63-летний и раненый 65-летний мужчина.

Последствия обстрела Веселянки
Последствия обстрела Веселянки / t.me/ivan_fedorov_zp

По его словам, всего за сутки оккупанты нанесли 614 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области.

Войска России осуществили 9 авиационных ударов по Малокатериновке, Веселянке, Орехову, Малиновке и Белогорью.

ФАБ-3000, инфографика
ФАБ-3000 / Инфографика: Главред

441 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Каменское, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривне.

7 обстрелов из РСЗО накрыли Малокатериновку, Веселянку, Гуляйполе и Щербаки.

157 артиллерийских ударов нанесен по территории Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Преображенки, Малой Токмачки и Волшебного.

"Поступило 45 сообщений о разрушении квартир и частных домов", - сообщил Федоров.

РФ ударила по жилым домам на Запорожье
РФ ударила по жилым домам на Запорожье / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Атака на Киев в ночь на 31 июля - что известно

Как писал Главред, в ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Украину большим количеством ударных беспилотников типа "Шахед". Во многих областях были слышны взрывы.

Оккупанты также ударили по Киеву. В столице прогремели мощные взрывы - работали силы ПВО.

Утром в четверг стало известно, что Святошинском районе города - "прилет" прямо в жилой дом. Под завалами - люди.

Утром 1 августа стало известно, что в Киеве возросло число жертв вражеского обстрела.

В течение ночи и утром спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Святошинском районе 10 тел погибших, среди которых ребенок 2-х лет.

Таким образом, количество жертв российского удара по столице в ночь на 31 июля возросло до 26 человек, из которых трое - дети.

Пострадали 159 человек, из них – 16 детей.

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