Бомбы, РСЗО и дроны: РФ более 600 раз ударила по Запорожской области, есть раненые

Кратко:
- РФ атаковала Запорожский район
- Оккупанты осуществили 9 авиационных ударов, били из артиллерии и дронами
- Пострадали люди, есть жертва
В ночь на 1 августа российские оккупанты обстреляли Запорожский район, ударив по жилым домам. Один мужчина погиб и пять человек получили ранения в результате вражеских атак.
Как сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, 36-летняя и 77-летняя женщины ранены. Одна женщина ранена в Веселянке, другая – в Малокатериновке. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь.
Также во время этой атаки погиб 63-летний и раненый 65-летний мужчина.
По его словам, всего за сутки оккупанты нанесли 614 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области.
Войска России осуществили 9 авиационных ударов по Малокатериновке, Веселянке, Орехову, Малиновке и Белогорью.
441 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Каменское, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривне.
7 обстрелов из РСЗО накрыли Малокатериновку, Веселянку, Гуляйполе и Щербаки.
157 артиллерийских ударов нанесен по территории Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Преображенки, Малой Токмачки и Волшебного.
"Поступило 45 сообщений о разрушении квартир и частных домов", - сообщил Федоров.
Атака на Киев в ночь на 31 июля - что известно
Как писал Главред, в ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Украину большим количеством ударных беспилотников типа "Шахед". Во многих областях были слышны взрывы.
Оккупанты также ударили по Киеву. В столице прогремели мощные взрывы - работали силы ПВО.
Утром в четверг стало известно, что Святошинском районе города - "прилет" прямо в жилой дом. Под завалами - люди.
Утром 1 августа стало известно, что в Киеве возросло число жертв вражеского обстрела.
В течение ночи и утром спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Святошинском районе 10 тел погибших, среди которых ребенок 2-х лет.
Таким образом, количество жертв российского удара по столице в ночь на 31 июля возросло до 26 человек, из которых трое - дети.
Пострадали 159 человек, из них – 16 детей.
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