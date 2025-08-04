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Российская нефть в приоритете: Китай пренебрег важным предупреждением США

Анна Косик
4 августа 2025, 08:57
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Китайцы акцентируют, что вопрос энергетического обеспечения страны напрямую касается суверенитета страны.
Китай, Трамп
Предостережение Трампа не повлияло на решение Китая по российской нефти / Коллаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/DonaldTrump

Главное:

  • В Китае отказались реагировать на угрозы Трампа
  • В США надеются, что соглашение с Китаем будет заключено

США в лице президента Дональда Трампа призвали Китай пересмотреть энергетическую политику из-за закупки нефти у страны-агрессора России и дружественного ей Ирана.

Однако, как пишет Associated Press, в министерстве иностранных дел КНР заявили, что не планируют поддаваться "принуждению и давлению".

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"Китай всегда будет обеспечивать свое энергоснабжение способом, соответствующим нашим национальным интересам. Принуждение и давление ничего не дадут. Китай будет решительно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития", - говорится в официальном заявлении МИД.

Министр финансов США Скотт Бессент, комментируя переговоры с США, отметил, что суверенитет в вопросах закупки российской нефти для Китая является очень важным. При этом он отметил, что все предпосылки для заключения сделки есть.

Угрозы Трампа по закупке российской нефти - что известно

Напомним, Главред писал, что еще одной страной, в отношении которой Трамп озвучил ультиматум, стала Индия. Однако она не давала указаний своим нефтеперерабатывающим заводам прекратить закупку российской нефти, несмотря на публичные угрозы санкциями со стороны президента США Дональда Трампа.

На фоне этого президент Соединенных Штатов не только вводит пошлины на товары из Индии в размере 25%, но и сближается с Пакистаном на фоне закупок Нью-Дели российской нефти.

Ранее сообщалось, что на фоне давления США, организация стран - экспортеров нефти ОПЕК+ достигла предварительной договоренности об увеличении добычи нефти на 548 000 баррелей в день уже с сентября.

ОПЕК, ОПЕК+ нефть, инфографика
ОПЕК+ / Инфографика: Главред

Больше новостей:

Об источнике: The Associated Press

Associated Press (сокр. AP) - одно из крупнейших в мире информационное агентство США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АР обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информагентствами, пишет Википедия.

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