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Трамп наказывает Индию за нефть от Путина, Нью-Дели в тревоге от новых шагов – FT

Андрей Ганчук
3 августа 2025, 20:18
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В Индии ждут американскую делегацию для продолжения переговоров по вопросу пошлин.
Трамп, российская нефть
Индия попытается договориться с США, но будет ужесточать позицию в отношении Вашингтона - СМИ / Коллаж: Белый дом, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Закупки нефти из РФ стали для Индии неожиданной проблемой
  • США сближаются с Пакистаном
  • В Индии обеспокоены сигналами сближения США и Пакистана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не только вводит пошлину на товары из Индии в размере 25%, но и сближается с Пакистаном на фоне закупок Нью-Дели российской нефти. Аналитики ожидают ужесточения позиции Индии и стремятся к диалогу с Вашингтоном.

Внезапная проблема для Индии

В материале Financial Times говорится о том, что закупки нефти у России внезапно стали проблемой для Индии, поскольку интерес Трампа к перемирию в Украине усилился.

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"Пока политика Трампа заключалась в попустительстве Путину, закупки нефти Индией не были проблемой. Теперь они внезапно стали проблемой, потому что интерес Трампа к перемирию (между Украиной и Россией) усилился", - считает старший научный сотрудник Фонда Карнеги Эшли Теллис.

Цена на нефть WTI 2000-2025 гг
Цена на нефть WTI 2000-2025 гг. / Инфографика: Главред

США усиливают отношения с Пакистаном

К тому же, как отмечают эксперты, Вашингтон показывает большую открытость к диалогу с Пакистаном. Нью-Дели реагирует с тревогой, поскольку Пакистан – главный геополитический соперник Индии.

В Индии расценивают такие сигналы Штатов как манипуляцию и надеются, что со Штатами удастся договориться. Но, вероятно, позиция Нью-Дели будет ужесточаться.

"Индия, которая все больше уверена в своей растущей роли в мире, чувствует меньшую потребность идти на компромиссы с Соединенными Штатами по основным политическим вопросам и пытается справиться с махинатором в Белом доме", - подчеркнул представитель программы Stimson Center South Asia Кристофер Клари.

Пошлины Трампа против Индии – новости по теме:

Как сообщал Главред, Дональд Трамп ранее объявил о пошлинах с 1 августа против Индии в размере 25%. Причинами он назвал высокие торговые барьеры со стороны Нью-Дели и закупки российских энергоресурсов, которые мешают завершению войны против Украины.

На следующий день в Reuters написали, что государственные НПЗ Индии начали отказываться от нефти из России. Причина – угрозы Трампа пошлинами в 100%.

Впрочем, как утверждают в Bloomberg, в Индии не давали указа своим государственным НПЗ прекратить нефть из России. Конкретного решения со стороны Нью-Дели пока нет.

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Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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