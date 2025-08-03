Трамп наказывает Индию за нефть от Путина, Нью-Дели в тревоге от новых шагов – FT

Кратко:
- Закупки нефти из РФ стали для Индии неожиданной проблемой
- США сближаются с Пакистаном
- В Индии обеспокоены сигналами сближения США и Пакистана
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не только вводит пошлину на товары из Индии в размере 25%, но и сближается с Пакистаном на фоне закупок Нью-Дели российской нефти. Аналитики ожидают ужесточения позиции Индии и стремятся к диалогу с Вашингтоном.
Внезапная проблема для Индии
В материале Financial Times говорится о том, что закупки нефти у России внезапно стали проблемой для Индии, поскольку интерес Трампа к перемирию в Украине усилился.
"Пока политика Трампа заключалась в попустительстве Путину, закупки нефти Индией не были проблемой. Теперь они внезапно стали проблемой, потому что интерес Трампа к перемирию (между Украиной и Россией) усилился", - считает старший научный сотрудник Фонда Карнеги Эшли Теллис.
США усиливают отношения с Пакистаном
К тому же, как отмечают эксперты, Вашингтон показывает большую открытость к диалогу с Пакистаном. Нью-Дели реагирует с тревогой, поскольку Пакистан – главный геополитический соперник Индии.
В Индии расценивают такие сигналы Штатов как манипуляцию и надеются, что со Штатами удастся договориться. Но, вероятно, позиция Нью-Дели будет ужесточаться.
"Индия, которая все больше уверена в своей растущей роли в мире, чувствует меньшую потребность идти на компромиссы с Соединенными Штатами по основным политическим вопросам и пытается справиться с махинатором в Белом доме", - подчеркнул представитель программы Stimson Center South Asia Кристофер Клари.
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Как сообщал Главред, Дональд Трамп ранее объявил о пошлинах с 1 августа против Индии в размере 25%. Причинами он назвал высокие торговые барьеры со стороны Нью-Дели и закупки российских энергоресурсов, которые мешают завершению войны против Украины.
На следующий день в Reuters написали, что государственные НПЗ Индии начали отказываться от нефти из России. Причина – угрозы Трампа пошлинами в 100%.
Впрочем, как утверждают в Bloomberg, в Индии не давали указа своим государственным НПЗ прекратить нефть из России. Конкретного решения со стороны Нью-Дели пока нет.
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Об источнике: Financial Times
Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.
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