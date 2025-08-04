Уиткофф на этой неделе поедет в РФ: какое послание Трамп отправляет в Москву

Специальный посланник США, вероятно, посетит Россию 6 или 7 августа.

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Стив Уиткофф посетит РФ 6 или 7 августа / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля, УНИАН

Главные тезисы Трампа:

Россияне попросили встречи с Уиткоффом

После 8 августа на РФ будет наложены санкции, но она научилась их избегать

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, вероятно, посетит Российскую Федерацию уже на этой неделе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.

"Он, возможно, поедет, я думаю, на следующей неделе, в среду или четверг (6 и 7 августа - ред.) в Россию. Они хотели бы его увидеть. Они попросили, чтобы он встретился с ними. Поэтому посмотрим, что будет", - заявил Трамп во время общения с журналистами.

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Также хозяин Белого дома сказал, каким будет послание Уиткоффа россиянам и может ли РФ что-то сделать, чтобы избежать санкций.

"Нам нужно заключить соглашение, согласно которому перестанут гибнуть люди", - сказал президент США.

Он напомнил, что недавно были обнародованы данные об огромных потерях среди российских военных, а также тысячах погибших украинцев.

Смотрите видео - Трамп аносировал визит Уиткоффа в Россию:

У Трампа спросили, что 8 августа, если Россия не согласится на перемирие с Украиной.

"Ну, будут санкции, но они, кажется, достаточно хорошо умеют их избегать. Вы знаете, они хитрые персонажи и достаточно хорошо умеют избегать санкций. Поэтому посмотрим, что будет", - заявил Трамп.

Отметим, 8 августа истекает срок действия ультиматума президента США Дональда Трампа, который он выдвинул Москве. Если Кремль не согласится на прекращение войны, Трамп пообещал установить 100% пошлины на импорт из любых стран, которые продолжают покупать российскую нефть.

Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Визит Уиткоффа в РФ - что известно

Как сообщал Главред, американский посол при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Трамп хочет завершения войны и видит в оружейном соглашении с Европой инструмент давления на Россию.

"Президент Трамп явно хочет, чтобы эта война закончилась. И поэтому он считает, что, предоставляя американское оружие, оплаченное нашими союзниками по НАТО, он создаст соответствующие условия [для переговоров]. И вы уже увидите, что визит посла Уиткоффа в Москву на этих выходных, возможно, принесет определенные плоды", - объяснил Уитакер.

27 июля специальный представитель Белого дома Стив Уиткофф заявил, что прекращение войны агрессора России против Украины – задача, которую Вашингтону нужно выполнить до конца президентской каденции Дональда Трампа.

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