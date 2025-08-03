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Визит Уиткоффа в Москву: в США раскрыли планы Трампа на переговоры

Андрей Ганчук
3 августа 2025, 16:32
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Визит Уиткоффа может дать определенные плоды, считает посол США при НАТО Мэтью Уитакер.
Уиткофф, Путин
Уиткофф в пятый раз поедет на переговоры в Россию / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Кратко:

  • Соглашение с Европой по оружию для Украины должно создать условие для переговоров с РФ
  • Визит Уиткоффа может дать свои плоды
  • В США видят завершение войны только дипломатией

Новая схема поставок оружия США в Украину за средства Европы должна создать условия для переговоров со страной-оккупантом Россией. Визит спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа в Москву, который состоится уже 3 августа, должен дать свои плоды. Об этом заявил американский посол при НАТО Мэтью Уитакер.

В интервью телеканалу WHO 13 News он рассказал о том, что Трамп хочет завершения войны и видит в соглашении оружейном соглашении с Европой инструмент давления на Россию.

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"Президент Трамп явно хочет, чтобы эта война закончилась. И поэтому он считает, что, предоставляя американское оружие, оплаченное нашими союзниками по НАТО, он создаст соответствующие условия [для переговоров]. И вы уже увидите, что визит посла Уиткоффа в Москву на этих выходных, возможно, принесет определенные плоды", - объяснил Уитакер.

"Гарантирует, что это оружие не закончится"

По мнению дипломата, поставки вооружений Штатов в Украину путем договоренностей с Европой "гарантируют, что это оружие не закончится".

"Очевидно, что Соединенные Штаты производят самое современное оружие и вооружение на планете. Украине и ее вооруженным силам нравится получать это оружие", - добавил посол.

"Должен быть мир"

Также он добавил, что война завершится не на поле боя.

"В конечном итоге это должно быть решено путем переговоров, и должен быть мир. И поэтому я надеюсь, что продажа оружия нашим союзникам по НАТО вернет россиян за стол переговоров и фактически поможет достичь прекращения огня", - подчеркнул Мэтью Уитакер.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Кто представляет США на переговорах с Украиной и РФ / Инфографика: Главред

Что говорит эксперт

Если удастся достичь мирного соглашения, тогда будет пауза, но не прекращение войны, рассказал в интервью дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

"У нас, по сути, единственный вариант - продолжать готовить себя к длительному сопротивлению, ведь Россия не остановится. И даже если будет достигнуто прекращение огня, на которое рассчитывает Трамп, это лишь будет означать паузу в войне, а не ее завершение. Это станет началом третьего этапа войны", - говорит эксперт.

По его мнению, Россия остановится только в случае смены политического режима в Кремле (пока таких признаков нет) или потери возможности ведения войны из-за политических и экономических проблем, которые способны оказать давление на Путина.

"Именно поэтому я и говорю, что в конце этого года или в начале следующего может наступить перерыв в боевых действиях, поскольку России, очевидно, нужна пауза. Но как только она восстановит свои ресурсы, средства, боевые возможности, как только решит хотя бы часть своих внутренних проблем - она снова пойдет в наступление на Украину", - подчеркнул Александр Хара.

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Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп 28 июля объявил о новых сроках ультиматума для Кремля. По словам Трампа, если через 10-12 дней Москва не заключит с Киевом мирное соглашение, ее экономических партнеров ждут вторичные санкции.

Путин в ответ повторил ультиматум в адрес Украину: он "потребовал" вывода Сил обороны из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Украина якобы должна отказаться от вступления в НАТО и перейти к нейтральному статусу.

30 июля Трамп анонсировал визит спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа в Москву. Деталей американский президент не раскрыл."Он едет в Россию, хотите верьте, хотите нет", - подчеркнул Трамп.

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О персоне: Стив Уиткофф

Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.

Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.

По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

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