Визит Уиткоффа в Москву: в США раскрыли планы Трампа на переговоры

Кратко:
- Соглашение с Европой по оружию для Украины должно создать условие для переговоров с РФ
- Визит Уиткоффа может дать свои плоды
- В США видят завершение войны только дипломатией
Новая схема поставок оружия США в Украину за средства Европы должна создать условия для переговоров со страной-оккупантом Россией. Визит спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа в Москву, который состоится уже 3 августа, должен дать свои плоды. Об этом заявил американский посол при НАТО Мэтью Уитакер.
В интервью телеканалу WHO 13 News он рассказал о том, что Трамп хочет завершения войны и видит в соглашении оружейном соглашении с Европой инструмент давления на Россию.
"Президент Трамп явно хочет, чтобы эта война закончилась. И поэтому он считает, что, предоставляя американское оружие, оплаченное нашими союзниками по НАТО, он создаст соответствующие условия [для переговоров]. И вы уже увидите, что визит посла Уиткоффа в Москву на этих выходных, возможно, принесет определенные плоды", - объяснил Уитакер.
"Гарантирует, что это оружие не закончится"
По мнению дипломата, поставки вооружений Штатов в Украину путем договоренностей с Европой "гарантируют, что это оружие не закончится".
"Очевидно, что Соединенные Штаты производят самое современное оружие и вооружение на планете. Украине и ее вооруженным силам нравится получать это оружие", - добавил посол.
"Должен быть мир"
Также он добавил, что война завершится не на поле боя.
"В конечном итоге это должно быть решено путем переговоров, и должен быть мир. И поэтому я надеюсь, что продажа оружия нашим союзникам по НАТО вернет россиян за стол переговоров и фактически поможет достичь прекращения огня", - подчеркнул Мэтью Уитакер.
Что говорит эксперт
Если удастся достичь мирного соглашения, тогда будет пауза, но не прекращение войны, рассказал в интервью дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.
"У нас, по сути, единственный вариант - продолжать готовить себя к длительному сопротивлению, ведь Россия не остановится. И даже если будет достигнуто прекращение огня, на которое рассчитывает Трамп, это лишь будет означать паузу в войне, а не ее завершение. Это станет началом третьего этапа войны", - говорит эксперт.
По его мнению, Россия остановится только в случае смены политического режима в Кремле (пока таких признаков нет) или потери возможности ведения войны из-за политических и экономических проблем, которые способны оказать давление на Путина.
"Именно поэтому я и говорю, что в конце этого года или в начале следующего может наступить перерыв в боевых действиях, поскольку России, очевидно, нужна пауза. Но как только она восстановит свои ресурсы, средства, боевые возможности, как только решит хотя бы часть своих внутренних проблем - она снова пойдет в наступление на Украину", - подчеркнул Александр Хара.
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Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп 28 июля объявил о новых сроках ультиматума для Кремля. По словам Трампа, если через 10-12 дней Москва не заключит с Киевом мирное соглашение, ее экономических партнеров ждут вторичные санкции.
Путин в ответ повторил ультиматум в адрес Украину: он "потребовал" вывода Сил обороны из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Украина якобы должна отказаться от вступления в НАТО и перейти к нейтральному статусу.
30 июля Трамп анонсировал визит спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа в Москву. Деталей американский президент не раскрыл."Он едет в Россию, хотите верьте, хотите нет", - подчеркнул Трамп.
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О персоне: Стив Уиткофф
Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.
Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.
По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.
Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.
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