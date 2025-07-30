США и Европа нашли общий язык, Трамп переключит внимание на Китай - Хара

Китай внимательно будет изучать детали нового соглашения между США и ЕС. И это станет дополнительным аргументом для Пекина в дальнейших переговорах с Вашингтоном, считает дипломат.

https://glavred.info/interview/ssha-i-evropa-nashli-obshchiy-yazyk-tramp-pereklyuchit-vnimanie-na-kitay-hara-10685600.html Ссылка скопирована

Китай не заинтересован в проигрыше РФ и будет следить за сделкой США и Европы / Коллаж Главред

США и ЕС заключили новое торговое соглашение, согласно которому товары из Европы будут облагаться пошлиной в 15% на территории Штатов. Кроме того, Брюссель обязался закупить американские энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов, а также приобрести крупные партии вооружения. После этого президент США Дональд Трамп стал публично менять риторику в отношении российского диктатора Владимира Путина, призывая Москву к переговорам о прекращении огня в Украине.

В интервью Главреду дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара рассказал, каковы истинные мотивы нового торгового соглашения между ЕС и США, почему Дональд Трамп хочет "паузу" в войне вместо победы Украины, и сможет ли Вашингтон надавить на Пекин и Москву.

В чем, по вашему мнению, заключается основная причина того, что публичная риторика Трампа в отношении Путина и России изменилась?

видео дня

Конечно, это положительно, что она начала меняться, но изменятся ли его действия? И прибегнет ли он к двум ключевым направлениям - введению действительно вредных для российской экономики санкций и усилению помощи Украине, в частности по доступу к американскому оборонному комплексу?

В принципе, этот процесс уже начался, но вопрос заключается в масштабах и сроках: когда именно это может произойти? Трамп, прежде всего, понял: Путин не собирается идти ни на какие, даже минимальные уступки - ни в двусторонних отношениях, ни в отношении Украины.

Кроме того, Трампу, скорее всего, регулярно докладывают о ситуации в мире. Ему сообщают, что Россия делает в Украине, как она наращивает удары по всей глубине украинской территории. К тому же, есть ужасные кадры попаданий по гражданским объектам, где гибнут и страдают дети.

Не последнюю роль, как мы узнали, могла сыграть Мелания Трамп. Я не утверждаю, что она напрямую влияет на принятие решений, но она могла создать соответствующий эмоциональный фон. Ведь Трамп, как известно, не слишком следит за новостями, и сейчас Украина уже не так часто появляется в информационном пространстве США.

Поэтому, возможно, ему просто надоело то, что Путин не идет на уступки, не прекращает войну. А сам Трамп, конечно, хочет быть миротворцем - возможно, даже получить Нобелевскую премию мира за Украину или что-то другое. Итак, да - внешне он изменил риторику. Но изменился ли он внутренне, интеллектуально? Действительно ли готов давить на Россию? Пока это не понятно.

А как вы думаете, Трампу сейчас выгоднее давить на Россию или, наоборот, договариваться с ней и продолжать искать какие-то пути сотрудничества? Ведь мы понимаем, что с Трампом всегда возможна любая линия поведения.

Прежде всего стоит различать: Трампу лично и Трампу как президенту Соединенных Штатов. Лично для него это может меняться, потому что он считает: если имеет хорошие отношения с определенным лидером, то и между странами якобы все хорошо. Если же говорить об объективной ситуации, то ни ценности, ни интересы Российской Федерации не совпадают с американскими. Наоборот - они противоречат друг другу. Это - во-первых.

Во-вторых, России нечего предложить ни США, ни Трампу лично. Разве что какие-то обещания, которые не имеют реального веса, то есть не конвертируются в конкретные победы.

В-третьих, без решения "российского вопроса" невозможно эффективно решить проблемы, связанные с Китаем, Северной Кореей, Ближним Востоком или Ираном. Поэтому логичным было бы помочь Украине преодолеть российскую агрессию. И тогда это было бы на пользу и Европе, и Америке, и многим другим регионам мира. Но, очевидно, у Трампа такого видения нет. Ему кажется, что с Путиным еще можно как-то договориться.

Посмотрим, как он будет реагировать. Но, если честно, я сомневаюсь, что он начнет системно давить на Россию. И я не исключаю, что наступит момент, когда Россия сделает какой-то фортель и будет перекладывать ответственность на Украину - мол, это она не хочет мира. И тогда Трамп снова может начать давить не на Москву, а на Киев. Как это уже было до последнего времени.

Дональд Трамп сократил дедлайн для России до 10 дней / Фото: скриншот

Если говорить о так называемом сокращенном дедлайне, о котором заявил Трамп, - то что может произойти, если действительно пойдет речь о каком-то сокращении?

До сих пор не понятно, почему сначала звучали сроки "несколько недель", потом - "50 дней", и откуда вообще брались эти временные рамки. Ведь Россия, по сути, не сделала ни одного шага навстречу - ни Трампу, ни Украине.

С другой стороны, заявление Трампа о "10-12 днях" - это результат внутренней работы в США. Прежде всего - со стороны отдельных представителей администрации, но еще больше - со стороны сенаторов и конгрессменов, в частности Линдси Грэма. Также это работа международных партнеров. Это и британский премьер, и европейские лидеры, которые регулярно встречаются с Трампом. Конечно, они обсуждают также и Украину, и объясняют ему, что именно творит Российская Федерация.

Поэтому я думаю, что здесь есть две составляющие:

Интеллектуальная - влияние информации, которую ему доносят как в США, так и международные партнеры. Эмоциональная - о которой я уже упоминал: это может быть Мелания Трамп, это могут быть какие-то репортажи, отчеты или кадры, в которых показано, как российские удары попадают по гражданской инфраструктуре, гибнут дети. И, безусловно, такой эмоциональный фон тоже имеет на него влияние.

Есть ли связь между текущей риторикой Трампа и недавним торговым соглашением, подписанным между Соединенными Штатами и Евросоюзом?

Я не думаю, что они как-то непосредственно связаны. Хотя во время таких встреч об Украине, безусловно, говорят, Трамп мыслит категориями отдельных треков.Для него тарифы и двусторонний торговый баланс - это одна история, НАТО и гарантии безопасности Соединенных Штатов для Европы - вторая история, а Украина - это третья история. Поэтому я не думаю, что эти вещи прямо взаимосвязаны.

Но если говорить отдельно о самом торговом соглашении, то оно выглядит как событие, вплетающееся в более широкий геополитический контекст. Как это соглашение может повлиять на позицию Китая? Ведь сразу после его подписания мы увидели резкие заявления Пекина в отношении Украины.

По моему мнению, эта ситуация с Китаем - отдельная. Трамп стремится решить ключевые экономические проблемы США.

Во-первых, сокращение колоссального долга в 36 триллионов долларов. Он считает, что этого можно достичь через ребалансировку внешней торговли. То есть через уменьшение отрицательного сальдо как с Евросоюзом, так и с Китаем - двумя крупнейшими торговыми партнерами США.

Во-вторых, он хочет вернуть производство в Соединенные Штаты, то есть стимулировать реиндустриализацию экономики. Эти направления не связаны с украинским вопросом. В отношениях с Китаем - отдельная стратегия. Трамп надеется, что осенью встретится с Си Цзиньпином, и тогда сможет объявить о каком-то новом тарифном соглашении или пакете обязательств. Например, как это уже произошло с европейцами, которые согласились инвестировать в американскую экономику и закупать американский сжиженный газ.

Получается, что Соединенные Штаты и ЕС фактически этим соглашением еще раз согласовывают свои двусторонние торговые отношения. Для Китая рынок Евросоюза также имеет большое значение. Собственно, как в таком случае на этой неделе будет выстраиваться взаимодействие Китая с ЕС?

Очевидно, что и ЕС, и Китай заинтересованы в сотрудничестве. Но стоит отметить, что это соглашение между США и ЕС - срочное и, я бы сказал, промежуточное. В нем есть позиции, в которых преимущество получили США, а есть и те, где уступки сделали европейцы. Самое главное - это то, что появилась определенная ясность относительно правил игры, того, как будет функционировать бизнес и экономика. А это чрезвычайно важно в нынешних условиях.

В целом, интересы США и ЕС в отношении Китая во многих аспектах совпадают. Это и вопросы недобросовестных торговых практик, государственной поддержки индустрий, кражи интеллектуальной собственности, а также - растущая агрессивная роль Китая в мире.

Европейцы, как и американцы, понимают, что имеют ограниченные ресурсы, чтобы полноценно присутствовать в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китай, в свою очередь, будет внимательно изучать детали нового соглашения США-ЕС. И это станет дополнительным аргументом для Пекина в дальнейших переговорах с Вашингтоном. Но прямо это соглашение с Китаем не связано. Просто сейчас, к счастью, отношения между Европой и США нормализовались, что открывает возможность сосредоточиться на сдерживании Китая.

Появляется ли у США в таких условиях новый козырь в переговорах с Китаем?

Да. Главный козырь заключается в том, что Соединенные Штаты временно решили свои торговые противоречия с Европой. Это позволяет ему переключить свое внимание на Китай. Ему кажется, что обещания крупных инвестиций со стороны ЕС будут реализованы достаточно быстро, что, в свою очередь, даст американцам больше ресурсов для расходов на оборону или другие глобальные вызовы.

Возможна ли ситуация, при которой Соединенные Штаты прямо поставят Пекину условие: для дальнейшего сотрудничества давите на Россию?

Нет, они не могут так ставить вопрос. Во-первых, существует взаимная зависимость - Китай нельзя просто игнорировать. Во-вторых, Китай не заинтересован помогать Западу побеждать Россию. Наоборот, ему выгодна такая ситуация, когда Россия ослаблена, изолирована, но все еще существует как антизападный партнер, из которого можно выжимать политические и экономические дивиденды. Китай не хочет, чтобы Россия проиграла - об этом прямо говорил глава МИД Ван И. Поэтому перетянуть Китай на сторону Украины или Запада пока почти невозможно.

Китай воспринимает Украину как пешку Запада, а Россию - как партнера, отстаивающего собственные интересы. И хотя Пекин не одобряет действия Кремля, он также против оборонных альянсов, в частности НАТО в Европе. Потому что не хочет, чтобы что-то подобное появилось в Индо-Тихоокеанском регионе.

Учитывая эти договоренности, какие варианты сейчас имеет Украина?

У нас, по сути, единственный вариант - продолжать готовить себя к длительному сопротивлению, ведь Россия не остановится. И даже если будет достигнуто прекращение огня, на которое рассчитывает Трамп, это лишь будет означать паузу в войне, а не ее завершение. Это станет началом третьего этапа войны.

Россия остановится только в двух случаях. Первый вариант - в самой России произойдет смена политического режима, и к власти придет менее агрессивная сила. Но пока никаких признаков этого не видно.

Второй вариант - Россия будет не в состоянии вести войну. Если она временно потеряет такую способность из-за внутренних политических или экономических проблем, и если возрастет внутреннее давление на Путина, тогда он может согласиться на временное прекращение боевых действий.

Именно поэтому я и говорю, что в конце этого года или в начале следующего может наступить перерыв в боевых действиях, поскольку России, очевидно, нужна пауза. Но как только она восстановит свои ресурсы, средства, боевые возможности, как только решит хотя бы часть своих внутренних проблем - она снова пойдет в наступление на Украину.

О персоне: Александр Хара Александр Хара - эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV Территориальном и II Территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред