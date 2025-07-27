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У Трампа сделали неожиданное заявление о сроках завершения войны

Андрей Ганчук
27 июля 2025, 20:16
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В администрации Трампа верят, что смогут закончить войну.
Уиткофф, Украина
США должны добиться мира в Украине в рамках президентской каденции Трампа - Уиткофф / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Главное:

  • Завершение войны – задача команды Трампа на 3,5 года его каденции
  • В Белом доме верят, что смогут завершить войну

Прекращение войны агрессора России против Украины – задача, которую Вашингтону нужно выполнить до конца президентской каденции Дональда Трампа. Об этом заявил специальный представитель Белого дома Стив Уиткофф, который ранее вел переговоры в Москве с главой Кремля Владимиром Путиным.

В интервью невестке Трампа Ларе Трамп в эфире телеканала Fox News дипломат поделился своими ожиданиями на ближайшие 3,5 года – именно столько до завершения президентства Трампа.

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По словам Уиткоффа, он ожидает, что за этот период американцам удастся завершить российско-украинскую войну.

"Что мы решим российско-украинскую (войну, - ред.), достигнем этого мирного соглашения. Потому что это должно произойти. Это война. президент был прав, этого никогда не должно было произойти. Я думаю, что мы это решим", - подчеркнул Стив Уиткофф.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Что известно о Келлоге и Уиткоффе / Инфографика: Главред

Ультиматум России от Трампа – новости по теме:

Как сообщал Главред, ранее Трамп заявил, что ожидает встречи с Путиным и Зеленским, и предупредил Россию: США могут не ждать 50 дней, чтобы ввести жесткие санкции против РФ и ее экономических партнеров.

Трамп разочарован переговорами с Путиным, поскольку они не дают результата, отметил госсекретарь США Марко Рубио.

"Это не его война, но он хочет, чтобы она закончилась. Президент дал это ясно понять. Он теряет терпение", - добавил дипломат.

План Трампа по завершению войны сработает, но на это уйдет несколько лет, полагает бывший заместитель помощника Трампа и руководителя аппарата Совета национальной безопасности во время первого его президентского срока Фред Флейтц. Вероятно, война закончится после соглашения о прекращении огня, а Украина временно откажется от вступления в НАТО.

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Об источнике: Fox News

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США.

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