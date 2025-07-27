В США раскрыли планы Трампа по Путину и назвали сценарий завершения войны

Украина на определенное время может отказаться от вступления в НАТО, считает Фред Флейтц.

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Решение вопроса может занять несколько лет - бывший чиновник администрации Трампа / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот YouTube

Кратко:

План Трампа сработает, но на это уйдут годы

Трамп будет давить на Путина

Война закончится мирным соглашением с возможной уступкой со стороны Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжит давление на главу страны-оккупанта России Владимира Путина, чтобы он вел добросовестные переговоры. План Трампа по завершению войны в Украине сработает, но на это уйдут годы. Война закончится после соглашения о перемирии, в результате чего Киев временно откажется от вступления в НАТО. Такой прогноз сделал бывший заместитель помощника Трампа и руководителя аппарата Совета национальной безопасности во время первого его президентского срока Фред Флейтц.

В эфире Fox News Digital он рассказал о том, что Трамп не собирается терпеть поведение Путина, который отказывается от реального переговорного процесса.

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"Я думаю, что это будет эффективно, и он (Трамп, - ред.) будет придерживаться этой стратегии. Он будет продолжать давить на Путина, чтобы тот вернулся за стол переговоров и вел переговоры добросовестно, а не давал обещания, которые россияне не планируют выполнять. Трамп не собирается этого терпеть... Это лишь первые шесть месяцев президентства Трампа. Решение этой проблемы может занять пару лет", - отметил Флейтц.

Как полагает бывший американский чиновник, российско-украинская война закончится только после подписания соглашении о перемирии. Вероятно, Украина временно откажется от НАТО, но по-прежнему будет получать американское оружие.

"Я думаю, что есть способ сделать это, когда Россия не будет обеспокоена ростом влияния Западной Европы в Украине, а Украина не будет обеспокоена вторжением России после объявления прекращения огня или перемирия. Возможно, это несбыточная мечта, но я думаю, что это самый реалистичный способ остановить боевые действия... Мы знаем из истории, что такие конфликты требуют времени, миротворчество требует времени", - подчеркнул Фред Флейтц.

Ультиматум Трампа в адрес России – новости по теме:

Как сообщал Главред, журналисты Newsweek опубликовали материал, в котором говорится, что Путин пытается до 2 сентября захватить территории в трех областях. Если США таки введут вторичные санкции, это станет серьезной проблемой для России.

Что известно о санкциях против России / Инфографика: Главред

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Трамп намерен остановить войну России против Украины через силу, считает спикер Палаты представителей Майк Джонсон. По мнению Джонсона, усилия Запада могут быть эффективными.

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Об источнике: Fox News Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США.

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