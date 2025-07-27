Путин пытается до 2 сентября захватить территории в трех областях – Newsweek

Вторичные санкции США станут для России серьезным ударом.

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Если РФ не выполнит ультиматум Трампа, будут введены санкции против экспорта нефти в Индию и Китай - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, скриншот YouTube

Кратко:

Путин усиливает наступление до окончания срока ультиматума Трампа

Путин попытается захватить территории на Сумщине, Харьковщине и Донетчине

Вторичные санкции Штатов окажут серьезное влияние на Россию

На фоне ультиматума президента Соединенных Штатов Дональда Трампа российские оккупанты усилили наступление в Донецкой и Харьковской областях, а также в направлении Днепропетровской области. Враг до 2 сентября, когда наступит дедлайн условия Трампа, попытается захватить территории на Сумщине, Харьковщине и Днепропетровщине. Если США пойдут на вторичные санкции, это серьезно ударит по агрессору России.

"Захватить как можно больше территорий до наступления дедлайна"

В материале Newsweek говорится о том, что Путин попытается оккупировать части Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей до истечения срока ультиматума Трампа.

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"Путин пытается захватить как можно больше территорий до наступления дедлайна", - считает генеральный директор организации Надежда для Украины Юрий Бойченко.

Что сделает Трамп после истечения срока ультиматума

Как пишут журналисты, если Россия не выполнит требование Трампа, ее ждут новые ограничения, которые распространятся на весь экспорт нефти в Индию и Китай.

Где наступают войска РФ

Аналитики Института изучения войны зафиксировали вероятную оккупацию населенного пункта Новоэкономическое в Донецкой области и продвижение врага в районе Купянска, где россияне пытаются окружить украинские позиции.

Также Россия, несмотря на обещания США предоставить Украине зенитные ракеты Patriot, продолжает массированные атаки ракетами и БПЛА на украинские города. Мирные переговоры политических успехов пока не принесли.

"Путин получил 50-дневный пробел на то, чтобы убивать. И он его использует по полной", - предположил Бойченко. Такое же мнение разделяют и эксперты на Западе, подчеркивая, что только жесткое давление может заставить Россию остановить свою военную агрессию.

Ультиматум Трампа в адрес России – что об этом известно:

Как сообщал Главред, в середине июля Трамп поставил России ультиматум: либо мирное соглашение с Украиной, либо жесткие санкции. Ограничения должны распространиться на покупателей российской нефти, среди которых Индия и Китай.

Трамп четыре раза договаривался с Путиным, после чего оккупанты России наносили удары по гражданским объектам в Украине, рассказал американский президент. Трамп глубоко разочарован Путиным, но будет и в дальнейшем пытаться с ним договориться.

Встреча с Зеленским и Путиным состоится, считает Дональд Трамп. По его мнению, такие переговоры должны были быть организованы еще 3 месяца назад.

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Об источнике: Newsweek Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

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