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Трамп послал сигнал Путину: военный ВСУ указал на нюанс с ядерными подлодками

Андрей Ганчук
3 августа 2025, 21:48
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Путин в ответ усилит давление на Украину на фронте, считает Юрий Федоренко.
Трамп,Путин
Трамп давит на Путина, чтобы он прекратил войну - военнослужащий ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, скриншот YouTube

Кратко:

  • Трамп послал сигнал не Медведеву, а Путину
  • Трамп давит на Путина, но глава Кремля его проигнорирует
  • Путин усилит военное давление на Украину на поле боя

Решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отправить ядерные подлодки поближе к стране-агрессору России – реакция не на слова Медведева, а сигнал главе Кремля Владимиру Путину, который не хочет завершать войну. Об этом заявил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

"Ответ Трампа был ответом Путину"

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что Трамп оказывает давление на Путина.

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"Думаю, что ответ Трампа Медведеву был на самом деле ответом Путину. Практически ежедневно, а иногда каждые несколько часов, Трамп тем или иным образом давит на хозяина Кремля: сокращает срок ультиматума, намекает на увеличение военной помощи Украине, вводит пошлины и штрафы за торговлю с РФ", - считает Федоренко.

Комбинированное давление на Кремль

Как полагает военный, Трамп применяет "комбинированное воздействие" на Кремль, чтобы получить к 8 августа какой-то результат. В идеале – мирное соглашение Киева и Москвы.

Путин усилит военное давление на Украину

Военный считает, что Путин проигнорирует давление со стороны Трампа, однако эффект от его воздействия на Кремль отразится на ситуации на фронте в Украине.

"Его почувствует Украина, его почувствует фронт. Ждем новых поставок оружия от западных партнеров, работаем дальше", - подчеркнул Юрий Федоренко.

Ультиматум Трампа и реакция Путина – новости по теме:

Как сообщал Главред, Трамп объявил о новом ультиматуме России. В частности, 28 июля он сократил срок своего требования по миру в Украине с 50-ти до 10-12 дней. Если Кремль не выполнит ультиматум, экономических партнеров Москвы ждут санкции.

Путин в ответ разразился ультиматумами в адрес Украины: он потребовал, мол, вывести войска из четырех регионов – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей – отказа Киева от НАТО и нейтрального статуса украинского государства.

Трамп хотел бы, чтобы к 9 августа Украина и РФ заключили мир, сказал посол США в ООН Джон Келли. По его словам, Вашингтон готов принять дополнительные меры для обеспечения мира.

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О персоне: Юрий Федоренко

Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 года. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по архитектуре, градопланированию и земельным отношениям.

С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Терробороны в должности командира 4 роты.

9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

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