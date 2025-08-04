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РФ готовится к атакам на Украину из Донецкого аэропорта: в ISW оценили опасность

Анна Косик
4 августа 2025, 07:58
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Аналитики предостерегают, что дроновые атаки россиян могут становиться все более опасными.
Донецкий аэропорт, шахед
Оккупанты хотят уменьшить время полета дронов во время атак на Украину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот, t.me/kiber_boroshno

Что сообщили аналитики:

  • Россияне перемещают площадки для атак на Украину ближе к линии фронта
  • Оккупанты готовятся запускать "Шахеды" по Украине из Донецкого аэропорта
  • Уровень угрозы для Украины растет

Армия страны-агрессора России постепенно расширяет использование временно оккупированных территорий для дроновых атак на Украину. Теперь, согласно новому отчету американского Института изучения войны(ISW) враг будет задействовать район Донецкого аэропорта.

Ранее OSINT-группа CyberBoroshno опубликовала спутниковые снимки, которые подтверждают, что оккупанты начали строительные работы на территории аэропорта.

видео дня
Работы на территории Донецкого аэропорта
Обустройство площадки для пуска дронов на территории Донецкого аэропорта / фото: t.me/kiber_boroshno

Это свидетельствует о том, что, вероятно, его будут использовать для запуска ударных беспилотников типа "Шахед", а также дронов "Гербера" и "Герань-3".

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

Аналитики убеждены, что такое решение оккупантов уменьшит время, которое необходимо украинской противовоздушной обороне на реагирование во время дроновых атак.

"Российские войска запускают ударные БПЛА большой дальности с оккупированной территории Украины, и дальнейшее ее использование для таких ударов будет представлять все большую угрозу для Украины и государств-членов НАТО, если Россия продолжит оккупировать украинскую территорию", - отмечают в ISW.

Атаки дронов РФ на Украину - последние новости

Ранее Главред писал, что Россия начала атаковать Украину реактивными дронами типа "Шахед", для сбития которых придется использовать дорогостоящие зенитные ракеты, так как альтернативы им нет.

Накануне стало известно, что российский Центр беспилотных систем "Рубикон" взял на вооружение беспилотные ударные катера, что может нанести значительный ущерб Украине.

Напомним, аналитики ISW уже сообщали, что Россия, вероятно, в дальнейшем всё более активно будет полагаться на модифицированные дальнобойные дроны для атак по приоритетным целям в Украине.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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донецкий аэропорт новости Украины атака дронов Дрон Shahed-136
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