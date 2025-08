РФ готовится к атакам на Украину из Донецкого аэропорта: в ISW оценили опасность

Что сообщили аналитики:

Армия страны-агрессора России постепенно расширяет использование временно оккупированных территорий для дроновых атак на Украину. Теперь, согласно новому отчету американского Института изучения войны(ISW) враг будет задействовать район Донецкого аэропорта.

Ранее OSINT-группа CyberBoroshno опубликовала спутниковые снимки, которые подтверждают, что оккупанты начали строительные работы на территории аэропорта.

Это свидетельствует о том, что, вероятно, его будут использовать для запуска ударных беспилотников типа "Шахед", а также дронов "Гербера" и "Герань-3".

Аналитики убеждены, что такое решение оккупантов уменьшит время, которое необходимо украинской противовоздушной обороне на реагирование во время дроновых атак.

Ранее Главред писал, что Россия начала атаковать Украину реактивными дронами типа "Шахед", для сбития которых придется использовать дорогостоящие зенитные ракеты, так как альтернативы им нет.

Накануне стало известно, что российский Центр беспилотных систем "Рубикон" взял на вооружение беспилотные ударные катера, что может нанести значительный ущерб Украине.

Напомним, аналитики ISW уже сообщали, что Россия, вероятно, в дальнейшем всё более активно будет полагаться на модифицированные дальнобойные дроны для атак по приоритетным целям в Украине.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.