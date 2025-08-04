Ситуация на фронте обостряется: в Генштабе намекнули на неожиданные перемены

Украинские военные отбивают вражеские штурмы на Южно-Слобожанском и Курском направлениях, удерживая позиции.

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Российские оккупанты наносят массированные авиационные и артиллерийские удары, однако ВСУ уничтожают технику и личный состав врага / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Кратко:

153 боевых столкновения: зафиксировано на фронте 3 августа

Активность врага: 38 штурмов на Покровском направлении

Вражеские удары: 1 ракета, 82 управляемые бомбы, 903 дрона-камикадзе

За минувшие сутки, 3 августа, на российско-украинском фронте зафиксировано 153 боевых столкновения. Особенно высокая активность врага наблюдалась на Покровском направлении, где ВСУ отбили 38 штурмовых и наступательных атак. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 22:00.

Вражеские удары

В течение суток противник применил одну ракету и совершил 53 авиационных удара, сбросив 82 управляемые бомбы. Кроме того, было зафиксировано 903 удара дронами-камикадзе и более 3000 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

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Ситуация по основным направлениям

Северо-Слобожанское и Курское направления: Украинские войска отбили 8 атак врага, еще 4 столкновения продолжаются. Противник нанес 7 авиаударов, сбросил 17 управляемых бомб и совершил 216 артиллерийских обстрелов, из них 17 - из реактивной системы залпового огня.

и направления: Украинские войска отбили 8 атак врага, еще 4 столкновения продолжаются. Противник нанес 7 авиаударов, сбросил 17 управляемых бомб и совершил 216 артиллерийских обстрелов, из них 17 - из реактивной системы залпового огня. Южно-Слобожанское направление: Силы обороны успешно отбили 7 штурмов в районах Волчанска, Кутьковки, Фиголевки и Красного Первого.

направление: Силы обороны успешно отбили 7 штурмов в районах Волчанска, Кутьковки, Фиголевки и Красного Первого. Купянское направление: Враг 9 раз атаковал укрепления вблизи Голубовки, Петропавловки, Новоосиново, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

направление: Враг 9 раз атаковал укрепления вблизи Голубовки, Петропавловки, Новоосиново, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки. Лиманское направление: Российские войска 25 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Карповки, Ольговки, Редкодуба, Торского, Григорьевки, а также в направлениях Среднего, Чернещины, Шандриголово. 6 столкновений продолжаются.

направление: Российские войска 25 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Карповки, Ольговки, Редкодуба, Торского, Григорьевки, а также в направлениях Среднего, Чернещины, Шандриголово. 6 столкновений продолжаются. Северское направление: Украинские воины отбили 4 атаки врага возле Григорьевки, в направлении Серебрянки и Северска. Одно боевое столкновение еще продолжается.

направление: Украинские воины отбили 4 атаки врага возле Григорьевки, в направлении Серебрянки и Северска. Одно боевое столкновение еще продолжается. Краматорское направление: Наши военные отбили 7 атак вблизи Часового Яра, Маркового, Белой Горы и Ступочек.

направление: Наши военные отбили 7 атак вблизи Часового Яра, Маркового, Белой Горы и Ступочек. Торецкое направление: Оккупанты 13 раз штурмовали позиции в районах Русиного Яра, Щербиновки, Катериновки и в направлении Александро-Калиново.

направление: Оккупанты 13 раз штурмовали позиции в районах Русиного Яра, Щербиновки, Катериновки и в направлении Александро-Калиново. Покровское направление : Враг совершил П38 наступательных действий в районах Попов Яра, Новоэкономичного, Миролюбовки, Звирово, Котлиного, Удачного, Орехового, а также в направлениях Новоукраинки, Новоподгородного, Родинского, Красного Лимана. Бои продолжаются в двух локациях.

"По предварительным подсчетам, на этом направлении ликвидировано 67 оккупантов и ранен 21. Также уничтожено 2 автомобиля и 1 мотоцикл, а значительно повреждены 1 боевая бронированная машина, 2 мотоцикла и вражеская пушка", - говорится в сообщении.

Покровск / Инфографика: Главред

Новопавловское направление: Зафиксировано 14 атак врага, который пытался продвинуться в районах Запорожья, Новохатского, Воскресенки, Зеленого Поля, Мирного, Малиевки, Темировки, Новополя и в направлении Левадного. Одно столкновение продолжается.

направление: Зафиксировано 14 атак врага, который пытался продвинуться в районах Запорожья, Новохатского, Воскресенки, Зеленого Поля, Мирного, Малиевки, Темировки, Новополя и в направлении Левадного. Одно столкновение продолжается. Гуляйпольское и Ореховское направления: Боевых действий не было.

и направления: Боевых действий не было. Приднепровское направление: Украинские защитники отбили 2 атаки врага. Россияне нанесли авиационные удары по Херсону, Новоандреевке и Львову.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как писал Главред, третий день подряд российская оккупационная армия бьет по Корабельному району Херсона из авиации, где расположен Островской мост. При этом Владислав Волошин заверил, что сейчас среди российских захватчиков нет тех, кто готов форсировать Днепр и штурмовать непосредственно город.

Недавно в материале The Telegraph говорилось, что армия Путина фактически перерезала ключевую дорогу, которая является жизненно важной артерией для украинской обороны в Покровске.

Кроме того, Российские оккупанты при поддержке войск КНДР, в конце лета или в сентябре, планируют провести новое наступление. Под прицелом врага, вероятно, будет Харьковская и Сумская области, а еще район Покровска.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

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