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Враг накапливает силы для наступления: где россияне пытаются прорвать оборону ВСУ

Марина Фурман
30 июля 2025, 12:17
2099
Бойцы ВСУ отбивают вражеские штурмы на Покровском направлении.
армия РФ, карта
Военные и эксперт рассказали о ситуации вблизи Покровска / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Основное:

  • РФ продолжает накапливать силы вблизи Покровска
  • На Покровском направлении ВСУ отбили 63 вражеских штурма
  • Сейчас россияне хотят перерезать логистику к Покровску

Российские оккупанты продолжают накапливать силы на Покровском направлении. Силы обороны успешно сдерживают натиск врага и уничтожают превосходящие силы противника. Об этом сообщает пресс-служба ОСГВ "Хортица".

По данным украинских бойцов, на Покровском направлении российские захватчики пытались реализовать свое численное преимущество и прорвать оборону ВСУ в районах таких населенных пунктов:

видео дня
  • Родинское;
  • Миролюбовка;
  • Лисовка;
  • Новоэкономическое;
  • Зверево.

Кроме того, бойцы ВСУ отбивали вражеские штурмы неподалеку Удачного, Муравки, Филиала и Молодецкого.

В Генеральном штабе ВСУ уточнили, что на Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурмовые действия агрессора.

Эксперт сделал неутешительный прогноз относительно Покровска

Между тем военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио NV сказал, что на сегодня особая угроза и опасность сохраняется на Покровском направлении.

"Я был определенным оптимистом, что врагу не удастся взять Покровск до конца этого года или до осени, но, к сожалению, сейчас нельзя быть настолько оптимистичным, поскольку в последний месяц противник продвинулся со стороны того вклинения, которое он образовал весной между Покровском и Константиновкой. И сейчас враг начинает нависать над Покровско-Мирноградской агломерацией", - объяснил Попович.

Военный эксперт добавил, что враг сейчас пытается перерезать логистику к Покровску, если россиянам удастся это сделать, то украинским бойцам будет "очень трудно этот город удержать".

"Главным преимуществом врага является то, что он там нас численно сильно превосходит", - подчеркнул Попович.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - новости по теме

Недавно СМИ со ссылкой на украинских военных писали, что ВСУ могут оказаться в окружении под Покровском и Мирноградом, поскольку наступление армии РФ стремительно "вытягивается" на север в сторону Доброполья, а оккупанты стремятся перерезать главную дорогу снабжения Сил обороны.

Напомним, на Покровском направлении ситуация остается напряженной. Россияне не снижают давление на этом участке и накатывают широким фронтом. Продолжаются ожесточенные бои в районе Удачного.

Кроме того, как писал Главред, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 139 боевых столкновений. Наибольшую активность враг проявил на Покровском направлении, где совершил 48 штурмовых и наступательных атак.

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Об источнике: ОСГВ "Хортица"

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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