Ситуация на фронте осложняется: Генштаб рассказал где враг резко увеличил активность

Читайте в материале:
- Какие направления стали эпицентром самых жестких боев 29 июля
- Где ВСУ отбили наибольшее количество штурмовых действий врага
- Какие потери понес противник на самых горячих участках фронта
С начала суток 29 июля на фронте зафиксировано 139 боевых столкновений. Наибольшую активность враг проявил на Покровском направлении, где совершил 48 штурмовых и наступательных атак. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"Противник нанес три ракетных и 32 авиационных удара, применил шесть ракет, сбросил 59 управляемых авиационных бомб, совершил 1 229 ударов дронами-камикадзе и 3 919 обстрелов", - говорится в сообщении.видео дня
На разных направлениях ситуация была такой
- На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили 16 штурмовых действий, продолжаются два боестолкновения. Враг нанес два авиаудара, сбросил три управляемые бомбы, совершил 287 обстрелов, из них 8 - реактивными системами залпового огня.
- На Южно-Слобожанском направлении отбито четыре атаки в районах Волчанска и Колодезного.
- На Купянском направлении враг дважды пытался вытеснить украинские подразделения в направлении Песчаного и Голубовки.
- На Лиманском направлении враг совершил 20 атак в районах Новый Мир, Колодязи, Карповка, Диброва, Торское, Среднее, Шандриголовое, Ямполь.
- На Северском направлении отбито пять атак вблизи Григорьевки, Северска и Федоровки, два боестолкновения продолжаются.
- На Краматорском направлении Силы обороны остановили три попытки продвижения врага в направлении Белой Горы и Новомаркового.
- Враг шесть раз пытался прорвать оборону на Торецком направлении.
- На Покровском направлении противник совершил 48 штурмовых и наступательных действий в районах более 15 населенных пунктов, в частности Попов Яр, Владимировка, Новоэкономичное, Николаевка, Родинское и др. Продолжается бой в одной локации.
По предварительным данным, на Покровском направлении уничтожено 96 оккупантов, из них 56 - безвозвратно, 14 беспилотных летательных аппаратов, два укрытия, две единицы автомобильной техники и два мотоцикла.
- На Новопавловском направлении отражено семь атак, продолжается одно столкновение.
- На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано, но населенный пункт Белогорье пострадал от неуправляемых авиаударов.
- На Ореховском направлении отражены две атаки в районе Плавней.
- На Приднепровском направлении украинские защитники отбили шесть атак.
Ситуация на Запорожье
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил: "На Запорожском направлении боевых столкновений стало меньше, однако противник усилил активность, применяя управляемые авиабомбы, артиллерию, ударные беспилотники и малые штурмовые группы в районе Каменского. Держу ситуацию под особым контролем на угрожающих участках фронта".
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, Силы обороны Украины отбили масштабный штурм российских оккупантов на Северском направлении. Во время слаженных действий 54-й отдельной механизированной бригады и 81-й аэромобильной бригады было уничтожено 80 захватчиков.
Кроме того, на Покровском направлении ухудшилась ситуация. Диверсионные группы работают на юге и юго-западном направлении непосредственно уже самого Покровска.
Также на Запорожском направлении боевых столкновений стало меньше, однако противник усилил активность, применяя управляемые авиабомбы, артиллерию, ударные беспилотники и малые штурмовые группы в районе Каменского.
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Об источнике: Генштаб ВСУ
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