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Ситуация на фронте осложняется: Генштаб рассказал где враг резко увеличил активность

Руслан Иваненко
30 июля 2025, 01:05
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Защитники Украины останавливают вражеские попытки продвижения на Лиманском, Краматорском и Торецком направлениях.
Фронт, ВСУ, Война
Противник наносит многочисленные авиаудары и массированные обстрелы по позициям и населенным пунктам / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Читайте в материале:

  • Какие направления стали эпицентром самых жестких боев 29 июля
  • Где ВСУ отбили наибольшее количество штурмовых действий врага
  • Какие потери понес противник на самых горячих участках фронта

С начала суток 29 июля на фронте зафиксировано 139 боевых столкновений. Наибольшую активность враг проявил на Покровском направлении, где совершил 48 штурмовых и наступательных атак. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Противник нанес три ракетных и 32 авиационных удара, применил шесть ракет, сбросил 59 управляемых авиационных бомб, совершил 1 229 ударов дронами-камикадзе и 3 919 обстрелов", - говорится в сообщении.

видео дня

На разных направлениях ситуация была такой

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили 16 штурмовых действий, продолжаются два боестолкновения. Враг нанес два авиаудара, сбросил три управляемые бомбы, совершил 287 обстрелов, из них 8 - реактивными системами залпового огня.
  • На Южно-Слобожанском направлении отбито четыре атаки в районах Волчанска и Колодезного.
  • На Купянском направлении враг дважды пытался вытеснить украинские подразделения в направлении Песчаного и Голубовки.
  • На Лиманском направлении враг совершил 20 атак в районах Новый Мир, Колодязи, Карповка, Диброва, Торское, Среднее, Шандриголовое, Ямполь.
  • На Северском направлении отбито пять атак вблизи Григорьевки, Северска и Федоровки, два боестолкновения продолжаются.
  • На Краматорском направлении Силы обороны остановили три попытки продвижения врага в направлении Белой Горы и Новомаркового.
  • Враг шесть раз пытался прорвать оборону на Торецком направлении.
  • На Покровском направлении противник совершил 48 штурмовых и наступательных действий в районах более 15 населенных пунктов, в частности Попов Яр, Владимировка, Новоэкономичное, Николаевка, Родинское и др. Продолжается бой в одной локации.
Торецк Инфографика
Торецк / Инфографика: Главред

По предварительным данным, на Покровском направлении уничтожено 96 оккупантов, из них 56 - безвозвратно, 14 беспилотных летательных аппаратов, два укрытия, две единицы автомобильной техники и два мотоцикла.

  • На Новопавловском направлении отражено семь атак, продолжается одно столкновение.
  • На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано, но населенный пункт Белогорье пострадал от неуправляемых авиаударов.
  • На Ореховском направлении отражены две атаки в районе Плавней.
  • На Приднепровском направлении украинские защитники отбили шесть атак.

Ситуация на Запорожье

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил: "На Запорожском направлении боевых столкновений стало меньше, однако противник усилил активность, применяя управляемые авиабомбы, артиллерию, ударные беспилотники и малые штурмовые группы в районе Каменского. Держу ситуацию под особым контролем на угрожающих участках фронта".

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины отбили масштабный штурм российских оккупантов на Северском направлении. Во время слаженных действий 54-й отдельной механизированной бригады и 81-й аэромобильной бригады было уничтожено 80 захватчиков.

Кроме того, на Покровском направлении ухудшилась ситуация. Диверсионные группы работают на юге и юго-западном направлении непосредственно уже самого Покровска.

Также на Запорожском направлении боевых столкновений стало меньше, однако противник усилил активность, применяя управляемые авиабомбы, артиллерию, ударные беспилотники и малые штурмовые группы в районе Каменского.

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Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

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