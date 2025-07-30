Ситуация на фронте осложняется: Генштаб рассказал где враг резко увеличил активность

Защитники Украины останавливают вражеские попытки продвижения на Лиманском, Краматорском и Торецком направлениях.

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Противник наносит многочисленные авиаудары и массированные обстрелы по позициям и населенным пунктам / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

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Какие направления стали эпицентром самых жестких боев 29 июля

Где ВСУ отбили наибольшее количество штурмовых действий врага

Какие потери понес противник на самых горячих участках фронта

С начала суток 29 июля на фронте зафиксировано 139 боевых столкновений. Наибольшую активность враг проявил на Покровском направлении, где совершил 48 штурмовых и наступательных атак. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Противник нанес три ракетных и 32 авиационных удара, применил шесть ракет, сбросил 59 управляемых авиационных бомб, совершил 1 229 ударов дронами-камикадзе и 3 919 обстрелов", - говорится в сообщении. видео дня

На разных направлениях ситуация была такой

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили 16 штурмовых действий, продолжаются два боестолкновения. Враг нанес два авиаудара, сбросил три управляемые бомбы, совершил 287 обстрелов, из них 8 - реактивными системами залпового огня.

и направлениях украинские воины отбили 16 штурмовых действий, продолжаются два боестолкновения. Враг нанес два авиаудара, сбросил три управляемые бомбы, совершил 287 обстрелов, из них 8 - реактивными системами залпового огня. На Южно-Слобожанском направлении отбито четыре атаки в районах Волчанска и Колодезного.

направлении отбито четыре атаки в районах Волчанска и Колодезного. На Купянском направлении враг дважды пытался вытеснить украинские подразделения в направлении Песчаного и Голубовки.

направлении враг дважды пытался вытеснить украинские подразделения в направлении Песчаного и Голубовки. На Лиманском направлении враг совершил 20 атак в районах Новый Мир, Колодязи, Карповка, Диброва, Торское, Среднее, Шандриголовое, Ямполь.

направлении враг совершил 20 атак в районах Новый Мир, Колодязи, Карповка, Диброва, Торское, Среднее, Шандриголовое, Ямполь. На Северском направлении отбито пять атак вблизи Григорьевки, Северска и Федоровки, два боестолкновения продолжаются.

направлении отбито пять атак вблизи Григорьевки, Северска и Федоровки, два боестолкновения продолжаются. На Краматорском направлении Силы обороны остановили три попытки продвижения врага в направлении Белой Горы и Новомаркового.

направлении Силы обороны остановили три попытки продвижения врага в направлении Белой Горы и Новомаркового. Враг шесть раз пытался прорвать оборону на Торецком направлении.

направлении. На Покровском направлении противник совершил 48 штурмовых и наступательных действий в районах более 15 населенных пунктов, в частности Попов Яр, Владимировка, Новоэкономичное, Николаевка, Родинское и др. Продолжается бой в одной локации.

Торецк / Инфографика: Главред

По предварительным данным, на Покровском направлении уничтожено 96 оккупантов, из них 56 - безвозвратно, 14 беспилотных летательных аппаратов, два укрытия, две единицы автомобильной техники и два мотоцикла.

На Новопавловском направлении отражено семь атак, продолжается одно столкновение.

направлении отражено семь атак, продолжается одно столкновение. На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано, но населенный пункт Белогорье пострадал от неуправляемых авиаударов.

направлении боевых столкновений не зафиксировано, но населенный пункт Белогорье пострадал от неуправляемых авиаударов. На Ореховском направлении отражены две атаки в районе Плавней.

направлении отражены две атаки в районе Плавней. На Приднепровском направлении украинские защитники отбили шесть атак.

Ситуация на Запорожье

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил: "На Запорожском направлении боевых столкновений стало меньше, однако противник усилил активность, применяя управляемые авиабомбы, артиллерию, ударные беспилотники и малые штурмовые группы в районе Каменского. Держу ситуацию под особым контролем на угрожающих участках фронта".

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины отбили масштабный штурм российских оккупантов на Северском направлении. Во время слаженных действий 54-й отдельной механизированной бригады и 81-й аэромобильной бригады было уничтожено 80 захватчиков.

Кроме того, на Покровском направлении ухудшилась ситуация. Диверсионные группы работают на юге и юго-западном направлении непосредственно уже самого Покровска.

Также на Запорожском направлении боевых столкновений стало меньше, однако противник усилил активность, применяя управляемые авиабомбы, артиллерию, ударные беспилотники и малые штурмовые группы в районе Каменского.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

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