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"Ликвидировали 80 оккупантов": украинские бойцы отбили масштабный штурм врага

Марина Фурман
27 июля 2025, 11:10
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Россияне только за два часа совершили около 27 атак на позиции украинских бойцов.
ВСУ, армия РФ
Враг продолжает давить на Северском направлении / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", Минобороны РФ

Главное:

  • ВСУ отбили вражеский штурм на Северском направлении
  • В результате успешной операции украинские военные уничтожили 80 оккупантов

Силы обороны Украины отбили масштабный штурм российских оккупантов на Северском направлении. Во время слаженных действий 54-й отдельной механизированной бригады и 81-й аэромобильной бригады было уничтожено 80 захватчиков. Об этом сообщила пресс-служба корпуса в комментарии Украинской правде.

Бойцы ВСУ сказали, что враг проводил штурмовые действия 25 июля с 12:50 до 15:00. В течение этого времени россияне совершили 27 атак на позиции украинских бойцов.

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"Штурм проходил в районе Верхнекаменского и Григорьевки, привлекая более 150 оккупантов, 6 танков, 3 БТР, 6 МТЛБ, БРЭМ, 12 ЛАТ, 2 багги и 41 мотоцикл. 80 оккупантов уничтожено, 37 ранены. Остальные силы врага продолжают нести потери в ходе боев 26 июля", - рассказали военные.

Украинские бойцы отмечают, что враг регулярно давит на Северском направлении. Давление россиян особенно усилилось после потери соседнего села Белогоровка в мае-июне 2025 года.

Удержание Северска позволяет сдерживать наступление россиян на Славянск с востока.

По данным УП, с 26 июля оперативно-тактическая группировка войск "Луганск" прекращает свое существование в рамках корпусной реформы и продолжает действовать в формате 11 армейского корпуса. Россияне знали об изменениях формата управления на фронте, поэтому пытались воспользоваться потенциально "слабым местом", но ВСУ разрушили вражеские планы.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как писал Главред, на Восточном направлении Силы обороны Украины ликвидировали командира 83 мотострелкового полка полковника Лебедева.

Напомним, на Покровском направлении ситуация остается напряженной. Россияне не снижают давление на этом участке и накатывают широким фронтом. Продолжаются ожесточенные бои в районе Удачного.

Кроме того, российские оккупанты пытаются захватить Константиновку в Донецкой области. Враг хочет штурмовать город уже с другого направления.

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Об объединении: ОТГ "Луганск"

Оперативно-тактическая группировка "Луганск" (сокращенно - ОТГ "Луганск") - группировка украинской армии и район ее действий в рамках войны на Востоке Украины, пишет Википедия.

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