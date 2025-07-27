"Ликвидировали 80 оккупантов": украинские бойцы отбили масштабный штурм врага

Россияне только за два часа совершили около 27 атак на позиции украинских бойцов.

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Враг продолжает давить на Северском направлении / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", Минобороны РФ

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ВСУ отбили вражеский штурм на Северском направлении

В результате успешной операции украинские военные уничтожили 80 оккупантов

Силы обороны Украины отбили масштабный штурм российских оккупантов на Северском направлении. Во время слаженных действий 54-й отдельной механизированной бригады и 81-й аэромобильной бригады было уничтожено 80 захватчиков. Об этом сообщила пресс-служба корпуса в комментарии Украинской правде.

Бойцы ВСУ сказали, что враг проводил штурмовые действия 25 июля с 12:50 до 15:00. В течение этого времени россияне совершили 27 атак на позиции украинских бойцов.

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"Штурм проходил в районе Верхнекаменского и Григорьевки, привлекая более 150 оккупантов, 6 танков, 3 БТР, 6 МТЛБ, БРЭМ, 12 ЛАТ, 2 багги и 41 мотоцикл. 80 оккупантов уничтожено, 37 ранены. Остальные силы врага продолжают нести потери в ходе боев 26 июля", - рассказали военные.

Украинские бойцы отмечают, что враг регулярно давит на Северском направлении. Давление россиян особенно усилилось после потери соседнего села Белогоровка в мае-июне 2025 года.

Удержание Северска позволяет сдерживать наступление россиян на Славянск с востока.

По данным УП, с 26 июля оперативно-тактическая группировка войск "Луганск" прекращает свое существование в рамках корпусной реформы и продолжает действовать в формате 11 армейского корпуса. Россияне знали об изменениях формата управления на фронте, поэтому пытались воспользоваться потенциально "слабым местом", но ВСУ разрушили вражеские планы.

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Как писал Главред, на Восточном направлении Силы обороны Украины ликвидировали командира 83 мотострелкового полка полковника Лебедева.

Напомним, на Покровском направлении ситуация остается напряженной. Россияне не снижают давление на этом участке и накатывают широким фронтом. Продолжаются ожесточенные бои в районе Удачного.

Кроме того, российские оккупанты пытаются захватить Константиновку в Донецкой области. Враг хочет штурмовать город уже с другого направления.

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Об объединении: ОТГ "Луганск" Оперативно-тактическая группировка "Луганск" (сокращенно - ОТГ "Луганск") - группировка украинской армии и район ее действий в рамках войны на Востоке Украины, пишет Википедия.

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