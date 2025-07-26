ВСУ оттеснили врага в важной точке: россияне теряют позиции на Запорожье

Силы обороны Украины отбросили российские войска от Плавней и из северной части Каменского, создав там "серую зону".

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Что известно о продвижении РФ и сопротивлении ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 61 ОМБр, 23 ОМБр

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Аналитики сообщили о новых изменениях на фронте

Россия захватила Белую Гору, а ВСУ контратакуют возле Каменского

Украинские Силы обороны демонстрируют хорошие результаты на юге, а именно на Запорожском направлении. В частности, в районе Каменского украинским защитникам удалось оттеснить врага с севера населенного пункта и из района Плавней. Эта территория сейчас находится в "серой зоне", об этом пишут OSINT-аналитики группы In Factum.

"Каменское. Здесь интересно, потому что похоже Силы обороны Украины отбросили противника от Плавней и из северной части Каменского. Теперь это серая зона", - отметили аналитики. видео дня

В то же время российские войска достигли определенных успехов на нескольких других участках фронта, вблизи Купянска и Торецка. По данным аналитической группы, оккупанты сумели продвинуться ближе к северным окраинам Купянска, двигаясь от Радковки.

Торецк / Инфографика: Главред

Кроме того, полностью захватили населенный пункт Белая Гора, расположенный рядом с Торецком, где еще на прошлой неделе были замечены вражеские пехотные подразделения.

"Россияне продвинулись от Радковки еще ближе к северным окраинам Купянска. Торецк - россияне полностью захватили Белую Гору. Пехота противника там была замечена еще на прошлой неделе, теперь, похоже, закрепились", - сообщили OSINT-аналитики.

Также фиксируются изменения на направлении Комар - Зеленый Гай. По словам аналитиков, россияне смогли взять под контроль населенный пункт Зеленый Гай.

В то же время, ситуация в районе Покровска остается стабильной, без заметных сдвигов.

Ситуация на фронте - последние новости

Главред писал о том, что часть россиян зашла в центр большого города. ВСУ, в свою очередь, провели ограниченные контратаки в районе Покровска, восстановив позиции западнее Гродовки, отмечают аналитики ISW.

В то же время армия Путина несет космические потери на Сумщине. Россияне испытывают трудности с координацией своих же зон ответственности.

В то же время эксперт Олег Жданов также раскрыл замысел армии РФ на фронте до осени. Он прогнозирует, что украинским военным придется сдерживать врага сразу на нескольких направлениях.

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