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Часть россиян зашла в центр большого города: ISW объяснили, где РФ усилила атаки

Даяна Швец
26 июля 2025, 09:16
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ВСУ, в свою очередь, провели ограниченные контратаки в районе Покровска, восстановив позиции западнее Гродовки.
фронт, карта
РФ усилила атаки на фронте / Коллаж: Главред, фото: ISW, Генштаб ВСУ

Главные тезисы аналитиков:

  • Россияне вероятно захватили Новоэкономическое
  • ВСУ отбили позиции возле Гродовки
  • Враг продвигается к Покровску

В Донецкой области, в частности на покровском направлении, российские силы, вероятно, установили контроль над населенным пунктом Новоэкономичное, который расположен к северо-востоку от Покровска. Кроме того, зафиксирована их активность в виде ограниченных диверсионно-разведывательных операций в самом центре Покровска. Об этом говорится в свежем аналитическом отчете Американского Института изучения войны (ISW).

Согласно данным исследователей, опубликованные 25 июля геолокационные видеоматериалы указывают на продвижение российских войск в центральную часть Новоэкономичного. Украинский проект DeepState также зафиксировал движение оккупационных сил вблизи Миролюбовки, расположенной южнее.

видео дня

В отчете ISW упоминается, что российские военные блогеры сообщают о действиях российской пехоты и разведгрупп, которые вышли к Покровску и к окрестностям Мирнограда. По отдельным источникам, часть этих подразделений даже временно проникла в центр Покровска.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Однако даже российские источники признают, что говорить о полноценном присутствии россиян в городе еще рано. ISW также не обнаружил подтверждений относительно того, что враг удерживает стабильные позиции в самом Покровске.

В свою очередь Вооруженные силы Украины провели ряд контратак в этом секторе фронта и смогли вернуть определенные позиции к западу от населенного пункта Гродовка.

Согласно вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на покровском направлении российские войска совершили 39 попыток прорвать украинскую оборону в районах таких населенных пунктов: Попов Яр, Новоэкономичное, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка и Алексеевка.

Ситуация на фронте - что известно

Главред писал о том, что армия Путина несет космические потери на Сумщине. Российская армия испытывает трудности с координацией своих же зон ответственности.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко объяснил, где враг планирует усилить наступление. Он сообщил, что сейчас в приоритете россиян Новопавловское и Покровское направления.

Полковник запаса ВСУ Олег Жданов также раскрыл замысел армии РФ на фронте до осени. По его словам, украинским военным придется сдерживать врага сразу на нескольких направлениях.

Больше важных новостей:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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