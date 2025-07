Часть россиян зашла в центр большого города: ISW объяснили, где РФ усилила атаки

Главные тезисы аналитиков:

В Донецкой области, в частности на покровском направлении, российские силы, вероятно, установили контроль над населенным пунктом Новоэкономичное, который расположен к северо-востоку от Покровска. Кроме того, зафиксирована их активность в виде ограниченных диверсионно-разведывательных операций в самом центре Покровска. Об этом говорится в свежем аналитическом отчете Американского Института изучения войны (ISW).

Согласно данным исследователей, опубликованные 25 июля геолокационные видеоматериалы указывают на продвижение российских войск в центральную часть Новоэкономичного. Украинский проект DeepState также зафиксировал движение оккупационных сил вблизи Миролюбовки, расположенной южнее.

В отчете ISW упоминается, что российские военные блогеры сообщают о действиях российской пехоты и разведгрупп, которые вышли к Покровску и к окрестностям Мирнограда. По отдельным источникам, часть этих подразделений даже временно проникла в центр Покровска.

Однако даже российские источники признают, что говорить о полноценном присутствии россиян в городе еще рано. ISW также не обнаружил подтверждений относительно того, что враг удерживает стабильные позиции в самом Покровске.

В свою очередь Вооруженные силы Украины провели ряд контратак в этом секторе фронта и смогли вернуть определенные позиции к западу от населенного пункта Гродовка.

Согласно вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на покровском направлении российские войска совершили 39 попыток прорвать украинскую оборону в районах таких населенных пунктов: Попов Яр, Новоэкономичное, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка и Алексеевка.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко объяснил, где враг планирует усилить наступление. Он сообщил, что сейчас в приоритете россиян Новопавловское и Покровское направления.

Полковник запаса ВСУ Олег Жданов также раскрыл замысел армии РФ на фронте до осени. По его словам, украинским военным придется сдерживать врага сразу на нескольких направлениях.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.