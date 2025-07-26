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РФ имеет свой замысел: в ISW раскрыли интересный нюанс о встрече Путина и Зеленского

Даяна Швец
26 июля 2025, 08:38
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Российские чиновники постоянно откладывают встречу на высшем уровне между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
РФ имеет свой замысел: в ISW раскрыли интересный нюанс о встрече Путина и Зеленского
Россия затягивает переговоры / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевые выводы ISW:

  • Россия лишь делает вид заинтересованности в переговорах, чтобы выиграть время для продвижения на поле боя
  • Трамп призывает к встрече, считая, что она "должна была состояться еще три месяца назад"

Российские власти продолжают медлить с организацией прямых переговоров между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным. Об этом сообщает отчет Института изучения войны (ISW).

Специалисты указывают, что даже несмотря на призывы со стороны Соединенных Штатов организовать такую встречу, российская сторона оттягивает процесс договоренностей на самом высоком уровне.

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В отчете упоминается заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова от 25 июля. Он отметил, что встреча Зеленского с Путиным пока маловероятна. По его словам, перед этим необходимо наработать определенные договоренности путем экспертного диалога.

В тот же день бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что встреча двух лидеров все же состоится, и отметил, что она должна была бы пройти еще три месяца назад.

Аналитики ISW подчеркнули, что Москва неоднократно избегала реальных переговоров с Киевом, а вместо конструктивного диалога прибегает к проволочкам. Такое поведение, по их словам, свидетельствует о нежелании России достичь конкретного мира.

"Институт изучения войны и в дальнейшем оценивает, что Россия лишь делает вид заинтересованности в переговорах, чтобы выиграть время для продвижения на поле боя и добиться уступок от Украины и Запада - в отличие от Украины, которая продолжает демонстрировать готовность к переговорам для прекращения войны", - говорится в отчете ISW.

Встреча Зеленского и Путина - последние новости

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский 25 июля сообщил о первых сигналах от российской стороны относительно возможности встречи на уровне глав государств во время переговоров делегаций Украины и РФ. По словам украинского президента, это свидетельствует о "движении в направлении к какому-то формату встречи".

Однако, Кремль фактически отказался от встречи Путина и Зеленского в конце августа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что стороны "далеки от общих знаменателей", а проекты меморандумов Киева и Москвы являются "диаметрально противоположными".

В то же время, глава Штатов Дональд Трамп заверил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным обязательно состоится.Не факт, что Соединенные Штаты будут ждать 50 дней, когда Россия выполнит ультиматум, сказал он.

Больше важных новостей:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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