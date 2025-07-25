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Армия Путина несет космические потери на Сумщине: в ISW назвали две главные причины

Мария Тупик
25 июля 2025, 08:41
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Аналитики проанализировали, как выглядит ситуация на Сумщине.
Война на Украине
Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, ISW

Армия Путина продвинулась на юг от Яблоновки. Такое подтверждение дают кадры с геолокацией от 23 июля, пишет Институт изучения войны.

В то же время некоторые Z-каналы пишут и о продвижении ВС РФ на восток от Садков.

23 и 24 июля российские войска вели ожесточенные бои на севере Сумской области в районе Юнаковки и Кондратовки. В то же время в районе Андреевки украинские защитники успешно контратаковали врага.

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Более того, один из российских военкоров, связанный с Северной группировкой войск РФ, признал космические потери в рядах армии Путина. Он поделился деталями о боевых действиях в районе Садков.

По его словам, после того, как ВСУ выполнили свою задачу в Курской области России, армия Путина решила установить там минные поля, чтобы украинские защитники не смогли вернуться еще раз. Однако на самом деле сейчас на этих минах подрываются сами же солдаты России.

Еще одной серьезной причиной больших потерь россиян на Сумщине является дружественный огонь. Не так давно оккупанты из 137-го десантного полка и 810-й бригады морпехов устроили между собой перестрелку.

Война на Украине
Война в Украине/ фото: Институт изучения войны (ISW)

Абсурдная ситуация в армии России дошла до такой точки, что группы агрессоров сейчас соревнуются за то, чтобы первыми захватить Садки.

Аналитики делают вывод, что российская армия испытывает трудности с координацией своих же зон ответственности.

В то же время, по данным одного из Z-каналов, из Рыльска в сторону Званного якобы движется батальон солдат Кима. Отмечается, что северокорейская армия меняет на Курщине войска Путина, чтобы иметь возможность воевать на территории Украины.

Ситуация на фронте - последние новости

Главред писал о том, что российские войска не смогли зайти в Купянск. Спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что, несмотря на активные атаки с севера и информационные вбросы о якобы прорыве в город, попытки РФ прорваться терпят неудачу.

Недавно ВСУ раскрыли детали уничтожения российских ДРГ в Покровске. Враг не отказывается от новых попыток проникновения в этот район, но ВСУ успешно переигрывают его своей тактикой.

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов раскрыл замысел армии РФ на фронте до осени. По его словам, вероятно, что украинским солдатам придется сдерживать армию России сразу на нескольких направлениях.

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