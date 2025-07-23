Операция в Покровске: ВСУ раскрыли детали уничтожения российских ДРГ в городе

Враг продолжает предпринимать попытки забрасывать диверсантов в тыл, но ВСУ эффективно противодействуют этим атакам.

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Силы обороны успешно уничтожают диверсионные группы врага, которые пытаются проникнуть в Покровск / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Минобороны РФ

Кратко:

ВСУ уничтожили российские ДРГ в Покровске

Враг и дальше будет пытаться засылать диверсантов

Украинские ДРГ работают эффективнее в тылу врага

Силы обороны Украины успешно ликвидировали российские диверсионно-разведывательные группы, которые проникли в город Покровск. Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Он отметил, что тактика заброски небольших диверсионных групп в тыл противника используется с обеих сторон фронта.

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"Здесь вопрос заключается не в том, пробуют или не пробуют россияне заходить. Потому что повторюсь, это все происходит по всей линии фронта. Однако, к сожалению, мы видим, что противнику удалось зайти в Покровск. Но в любом случае их уничтожили. Те группы, которые зашли, или уничтожены, или рассеяны и не представляют угрозы", - заявил Тимочко.

Он также подчеркнул, что враг не откажется от новых попыток проникновения в этот район.

"Но подобную работу осуществляют и Силы обороны Украины. И, поверьте, мы ее проводим гораздо эффективнее. Именно в тылу противника. Потому что прилеты наших беспилотников по российским военным объектам в обход их систем ПВО - это и есть результат работы наших ДРГ. Они изучают маршруты перемещения их систем ПВО, их зенитных установок и многое другое. Они проводят также и доразведку, и наведение на вражеские объекты. Думаю, что со временем, после завершения этой войны мы узнаем о работе таких структур Сил обороны Украины гораздо больше", - отметил председатель Совета резервистов.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, военный аналитик Алексей Гетьман сообщил, что российские захватчики собрали более 100 тысяч военных на Покровском направлении, что позволяет врагу активно давить на позиции украинских бойцов.

Кроме того, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук предупредил, что потеря Покровска может иметь катастрофические последствия.

Также сейчас ойовые действия идут не за сам город Покровск, а на его южных окраинах и в районе населенного пункта Шевченко.

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О персоне: Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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