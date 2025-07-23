Украина может изменить ситуацию на поле боя: Сырский назвал главное условие

Генерал просит американского лидера помочь перенести войну на территорию России.

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Сырский сделал ряд важных заявлений / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", t.me/osirskiy

Главное из интервью Сырского:

Украине нужно больше военной помощи от союзников

Во время Курской операции погибло или было ранено минимум 80 000 захватчиков РФ

Ситуация с мобилизацией в Украине остается сложной

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны, в частности американских Patriot, перехватчиках дронов и самолетов для уничтожения вражеских БпЛА. Соответствующее заявление он сделал в интервью The Washington Post.

Сырский обратился к союзникам Украины

Генерал призвал партнеров предоставить Украине ракеты ATACMS и Taurus. Сырский подчеркнул, что если бы Киев мог наносить удары по территории РФ дальнобойными ракетами, это помогло бы замедлить производство российского оружия - в частности, ракет и дронов - за счет ударов по соответствующим заводам и инфраструктуре.

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"Они (россияне - Главред) нацеливаются практически на все - аэродромы, населенные пункты, объекты инфраструктуры. Поэтому, конечно, нам нужны поставки баллистических ракет, чтобы иметь возможность дать врагу достойный отпор", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Он выразил надежду, что благодаря позиции президента США Дональда Трампа процесс предоставления Украине дальнобойных ракет будет легче и быстрее.

Сырский отказался комментировать, остались ли в Украине какие-то мощные системы ATACMS на складе. На вопрос, спасет ли новая партия американских ракет жизнь украинцев, он ответил: "Конечно".

Генерал также сообщил, что Украине критически не хватает 155-мм артиллерийских снарядов и бронетехники.

"У нас есть мотивированные и мужественные бойцы, способные наступать, но им нужны современные и надежные средства защиты", - сказал он.

Ракеты ATACMS / Инфографика: Главред

Сырский раскрыл детали Курской операции

В интервью также шла речь о сложной ситуации на фронте, особенно на востоке. По словам Сырского, прошлогоднее разрешение на ограниченные удары по территории РФ помогло изменить ситуацию в Харьковской области. Но для полноценного сдерживания наступления России нужно больше гибкости в использовании дальнобойного оружия.

Генерал сказал, что прошлое лето для Украины было "очень тяжелым", ведь Россия планировала интенсивные наступательные операции, включая атаки на Сумскую область.

"Нас жестко критиковали, потому что мы оборонялись и отступали Мне пришлось сделать что-то, скажем так, чрезвычайное", - сказал Сырский, имея в виду, проведение Курской операции.

Генерал подчеркнул, что это была важная операция, которая помешала России захватить больше украинских территорий и ослабила давление на некоторые части восточного фронта.

По словам Сырского, во время Курской операции погибло или было ранено минимум 80 000 российских солдат. Потери украинцев значительно меньше.

Проблемы с мобилизацией в Украине

Говоря о проблемах мобилизации, он признался, что ситуация остается крайне сложной, а большинство молодых людей в возрасте 18-24 лет интересуются вступлением в армию преимущественно из-за денежных бонусов.

"Если их (выплаты - Главред) увеличить, будет больше заявителей", - сказал он, отметив, что Россия имеет ресурсы, чтобы платить своим контрактникам значительно больше.

Контракт 18-24/ Инфографика: Главред

Планирует ли Сырский уйти в отставку

Сырскому на этой неделе исполнится 60 лет. При этом генерал отверг любые предположения о том, что он уйдет в отставку.

Сырский рассказал, что он все еще может сделать 100 отжиманий без перерыва, и это несмотря на то, что он редко - если вообще - спит.

По его словам, его мотивирует "понимание моей личной роли в процессе защиты нашего населения, наших граждан. И я понимаю, что должен делать больше и лучше".

Даже после лет работы на высших должностях, по его словам, ему остается комфортнее всего рядом с пехотой на передовой. Его помощники ожидают, что именно там он проведет свое 60-летие.

Александр Сырский / Инфографика: Главред

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Об источнике: The Washington Post The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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