Кто представит Украину на переговорах с РФ в Стамбуле: опубликован указ Зеленского

В соствав делегации войдут представители МИД, Офиса президента, ВСУ, СБУ и ГУР.

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Рустем Умеров возглавит делегацию Украины для переговоров с РФ в Турции / Коллаж: Главред, фото: ОП

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Опубликован состав делегации на переговорах с РФ

Умеров возглавит делегацию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации на переговоры Украины с РФ в Стамбуле. В нее войдут представители МИД, Офиса президента, ВСУ, СБУ и ГУР. Соответствующий указ №539/2025 опубликован на сайте Офиса президента.

Как говорится в документе, на переговорах в Стамбуле 23 июля 2025 Украину будет представлять делегация из 14 человек.

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Возглавит делегацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

В состав делегации войдут:

Александр Бевз – советник руководителя Офиса Президента Украины;

Александр Дьяков - заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины;

Сергей Кислица – первый заместитель Министра иностранных дел Украины;

Юрий Ковбаса - представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию);

Георгий Кузьмичев - офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего ВСУ Аппарата Главнокомандующего ВСУ;

Олег Луговский – первый заместитель Председателя Службы внешней разведки Украины;

Евгений Острянский – заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;

Александр Поклад - заместитель председателя Службы безопасности Украины;

Вадим Кибицкий - заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины;

Андрей Фомин – начальник отдела международного права – заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба ВСУ;

Алексей Шевченко – заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;

Александр Ширихов – старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ;

Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что Умеров имеет право вносить по согласованию с президентом вносить изменения в состав делегации Украины, а также привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, научных советников, экспертов.

Переговоры Украины и России - последние новости

Как писал Главред, 20 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы готова оперативно начать переговоры об окончании войны РФ против Украины, но только при условии достижения собственных, "неизменных" целей.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская и российская делегации проведут новые переговоры в Стамбуле в среду, 23 июля. Это уже третий раунд переговоров между сторонами.

В Институте изучения войны считают, что глава РФ Владимир Путин согласится сесть за стол переговоров с Украиной только в случае сокрушительных поражений российской армии на фронте, которые возможны при условии своевременной и достаточной военной помощи стран Запада.

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