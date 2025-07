Москва готова завершить войну, но есть условие: в ISW раскрыли план Кремля

О чем говорится в отчете ISW:

Российские власти продолжают демонстрировать нежелание завершать войну против Украины на условиях, не учитывающих интересы Кремля. Их не устраивают никакие договоренности, если они не предусматривают уступок со стороны Украины, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, 20 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы готова оперативно начать переговоры об окончании войны РФ против Украины, но только при условии достижения собственных, "неизменных" целей.

Аналитики ISW отмечают, что Москва продолжает продвигать нарратив о необходимости ликвидации так называемых "коренных причин" конфликта - под этим она традиционно понимает "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины. Эти требования по-прежнему содержат призывы к смене власти в Киеве, прекращению сотрудничества с НАТО, провозглашению нейтралитета и лишению Украины возможности защищаться от будущих атак со стороны России.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 21 июля российские войска осуществили массированный комбинированный удар по территории Украины, используя ракеты и дроны. Из-за атаки по всей стране объявили воздушную тревогу.

Утром стало известно о последствиях удара. В Киеве один человек погиб, еще несколько районов столицы получили повреждения. Об этом сообщили в ГСЧС.

Также взрывы прогремели в Ивано-Франковске - незадолго до этого был зафиксирован взлёт истребителя МиГ-31К и пуски ракет типа "Кинжал".

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.