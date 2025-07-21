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Москва готова завершить войну, но есть условие: в ISW раскрыли план Кремля

Юрий Берендий
21 июля 2025, 08:19
13910
Кремль имитирует готовность к переговорам, но фактически не заинтересован в завершении войны без достижения собственных ультимативных целей, отметили в ISW.
Москва готова завершить войну, но есть условие: в ISW раскрыли план Кремля
Москва готова завершить войну, но есть условие / Коллаж Главред, фото: 18 отдельная бригада армейской авиации, kremlin.ru

О чем говорится в отчете ISW:

  • В Кремле заявили о готовности к мирным переговорам, но назвали условие
  • Москва не заинтересована в реальных переговорах с Украиной о мире

Российские власти продолжают демонстрировать нежелание завершать войну против Украины на условиях, не учитывающих интересы Кремля. Их не устраивают никакие договоренности, если они не предусматривают уступок со стороны Украины, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, 20 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы готова оперативно начать переговоры об окончании войны РФ против Украины, но только при условии достижения собственных, "неизменных" целей.

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Аналитики ISW отмечают, что Москва продолжает продвигать нарратив о необходимости ликвидации так называемых "коренных причин" конфликта - под этим она традиционно понимает "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины. Эти требования по-прежнему содержат призывы к смене власти в Киеве, прекращению сотрудничества с НАТО, провозглашению нейтралитета и лишению Украины возможности защищаться от будущих атак со стороны России.

"Заявления Пескова от 20 июля подчеркивают неизменную незаинтересованность Кремля в добросовестных переговорах с Украиной и его стремление быстрее затянуть войну", - продолжает оценивать ISW.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 21 июля российские войска осуществили массированный комбинированный удар по территории Украины, используя ракеты и дроны. Из-за атаки по всей стране объявили воздушную тревогу.

Утром стало известно о последствиях удара. В Киеве один человек погиб, еще несколько районов столицы получили повреждения. Об этом сообщили в ГСЧС.

Также взрывы прогремели в Ивано-Франковске - незадолго до этого был зафиксирован взлёт истребителя МиГ-31К и пуски ракет типа "Кинжал".

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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