Украина может изменить ход войны, нужно сделать два шага – эксперт

Нужно сделать так, чтобы Соединенные Штаты вынуждены были действовать, отметил Тарас Загородний.

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Украине нужно больше бить по России, чтобы изменить ситуацию в войне - Загородний / Коллаж: Главред, фото: соцсети, УНИАН

Кратко:

Украине надо строить свой ОПК и бить по России

Успехи Украины заставят США действовать

Украине нужно строить свой оборонно-промышленный комплекс и наносить удары по России, ведь только такие шаги помогут изменить ситуацию в войне. Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Украине нужно развивать свой ОПК и наносить удары по территории России, чтобы поставить Соединенные Штаты в положение, при котором они будут вынуждены помогать Киеву.

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"Нужно сделать из Украины актив. Строить свою оборонку и долбать по территории России. Надо ставить США в положение, когда американцы прибегут и будут действовать", - отметил Загородний.

По его словам, оборонное производство в обязательном порядке должно включать и ракеты.

"Думаю, Украина не против такого сценария, но все зависит исключительно от нас. От стимулирования и производства собственного вооружения, включая ракеты, которые должны долбать по России", - подчеркнул Тарас Загородний.

Чем Украина может бить по России / Инфографика: Главред

Смотрите видео, в котором Загородний назвал концепцию для успеха Украины в войне:

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О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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