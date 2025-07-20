Украина может изменить ход войны, нужно сделать два шага – эксперт

Кратко:
- Украине надо строить свой ОПК и бить по России
- Успехи Украины заставят США действовать
Украине нужно строить свой оборонно-промышленный комплекс и наносить удары по России, ведь только такие шаги помогут изменить ситуацию в войне. Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.
В интервью Главреду он рассказал о том, что Украине нужно развивать свой ОПК и наносить удары по территории России, чтобы поставить Соединенные Штаты в положение, при котором они будут вынуждены помогать Киеву.
"Нужно сделать из Украины актив. Строить свою оборонку и долбать по территории России. Надо ставить США в положение, когда американцы прибегут и будут действовать", - отметил Загородний.
По его словам, оборонное производство в обязательном порядке должно включать и ракеты.
"Думаю, Украина не против такого сценария, но все зависит исключительно от нас. От стимулирования и производства собственного вооружения, включая ракеты, которые должны долбать по России", - подчеркнул Тарас Загородний.
Смотрите видео, в котором Загородний назвал концепцию для успеха Украины в войне:
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В сентябре будет расти угроза из Беларуси, предупредил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Ситуация связана с военными учениями, которые агрессор Россия и Беларусь должны будут проводить осенью.
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О персоне: Тарас Загородний
Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.
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