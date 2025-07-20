Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В сентябре угроза из Беларуси будет расти: в ГПСУ сделали заявление

Андрей Ганчук
20 июля 2025, 18:42
2399
Агрессор Россия и подконтрольная ей Беларусь на осень готовятся к военным учениям.
Беларусь, ВСУ
Ударных группировок на границе с Беларусью не фиксируется - ГПСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 4-я ОТБр

Кратко:

  • Граница с Беларусью останется потенциально опасным направлением
  • Уровень опасности возрастет в сентябре, когда будут военные учения РФ и РБ
  • ГПСУ мониторит ситуацию, продолжается обустройство границы

Украинские пограничники на данный момент не фиксируют на границе с Беларусью скопления вражеских войск оккупантов. Впрочем, направление по-прежнему рассматривается как угрожающее. Ситуацию мониторят, поскольку в сентябре возрастет угроза из-за российско-белорусских военных учений. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

В эфире Эспрессо он рассказал, что ситуация на границе с РБ является стабильной. Скопления войск не наблюдается.

видео дня

Впрочем, направление остается потенциально угрожающим, и угроза возрастет в сентябре, когда Беларусь и РФ будут проводить учения.

"Мы также не фиксируем на направлении нашей границы на территории Беларуси, чтобы было скопление войска, которое бы формировалось или было бы сформировано. Еще раз отмечу, что в ближайшее время должны состояться совместные военные учения между Беларусью и Россией и этому времени мы уделим больше бдительности, потому что на сентябрь планировалась активная фаза и в это время для нас угроза, конечно, будет расти", - объяснил Демченко.

Пограничники следят за ситуацией

Поскольку направление остается опасным, ему уделяется значительное внимание, чтобы не допустить повторения сценария февраля 2022 года, добавил спикер ГПСУ.

"Еще раз отмечу, что это направление для нас остается угрожающим и ему уделяется значительное внимание, в частности по обустройству и по линии границы и в приграничье – фортификационное направление, чтобы украинские воины имели все возможности противодействовать любой угрозе, если такая повторно произойдет с территории Беларуси", - подчеркнул Андрей Демченко.

Угроза провокаций России с территории Беларуси – новости по теме:

Как сообщал Главред, еще в начале февраля президент Владимир Зеленский предупреждал об угрозе учений РФ и Беларуси, которые состоятся осенью. По словам Зеленского, россияне могут попытаться втянуть белорусов в войну или устроить провокации против стран Балтии или Польши.

Во время учений в Беларуси РФ может прибегнуть к провокациям или демонстративным действиям в сторону Украины, говорил Андрей Демченко.

"Есть предварительная информация, что они (учения, - ред.) могут проводиться более вглубь территории Беларуси, если говорить о собственно направлении с границей Украины. Мне сложно сказать, с чем это связано, возможно действительно есть какие-то опасения у Беларуси по этому поводу", - отмечал представитель ГПСУ.

Для наступления на Киев из Беларуси россиянам нужна группировка в 300 тысяч военных, рассказал Главреду военный эксперт Роман Свитан. Сейчас наступление на украинскую столицу маловероятно.

Другие новости:

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России ГПСУ войска России новости Беларуси война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина переходит к плану Б, впоследствии будет освобождение территорий – генерал

Украина переходит к плану Б, впоследствии будет освобождение территорий – генерал

19:58Война
Россия украла единственный украинский авианосец - в ВМС впервые раскрыли детали

Россия украла единственный украинский авианосец - в ВМС впервые раскрыли детали

19:28Война
В Украине резко изменится погода: где будут лить дожди, а какие регионы атакует жара

В Украине резко изменится погода: где будут лить дожди, а какие регионы атакует жара

19:12Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Деньги потекут рекой: три знака зодиака получат бешеную прибыль уже вот-вот

Деньги потекут рекой: три знака зодиака получат бешеную прибыль уже вот-вот

Гороскоп на завтра 21 июля: Львам - проблемы, Скорпионам - удивительный день

Гороскоп на завтра 21 июля: Львам - проблемы, Скорпионам - удивительный день

Усик красиво победил Дюбуа в пятом раунде: как прошел бой

Усик красиво победил Дюбуа в пятом раунде: как прошел бой

Карта Deep State онлайн за 20 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 21 по 27 июля: Овнам - прибыль, Рыбам - важный разговор

Гороскоп Таро на неделю с 21 по 27 июля: Овнам - прибыль, Рыбам - важный разговор

Последние новости

19:58

Украина переходит к плану Б, впоследствии будет освобождение территорий – генерал

19:28

Россия украла единственный украинский авианосец - в ВМС впервые раскрыли детали

19:12

В Украине резко изменится погода: где будут лить дожди, а какие регионы атакует жара

19:10

Почему Зеленский убрал Шмыгаля и перезагрузил правительствомнение

18:49

"Ситуация может быть угрожающей": генерал предупредил о новой волне наступления РФ

Трамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – ЗагороднийТрамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – Загородний
18:42

В сентябре угроза из Беларуси будет расти: в ГПСУ сделали заявление

17:54

Ударит не только по партнерам России: эксперт раскрыл подводные камни санкций СШАВидео

17:39

Все плывет, заливает даже метро: Киев жестко затопило из-за ливняВидео

17:02

Что нельзя делать дома 21 июля: строгие приметы в этот день

Реклама
16:35

"Даже в самые тяжелые моменты остаешься светом": как жена Усика поздравила боксера с победой

16:33

Зеленский ударил новыми санкциями: в списке – громкие фамилии, детали

16:22

Армия бьет оккупантов в районе Покровска и на Сумщине: Зеленский раскрыл детали

16:12

Совсем не так, как сейчас - как назывались всем известные города Украины 100 лет назадВидео

15:22

Умерла женщина, которую в Киеве сбил пьяный сотрудник прокуратуры

15:21

В Кремле размечтались о встрече Путина с Трампом и объявили "цель"

15:18

"Шаги уже готовятся": Украина получит миллиарды долларов из России, первые детали

14:49

Ультиматум Трампа Путину является "поворотным моментом" в войне - экс-госсекретарь США

14:43

"Чудес не бывает": ситуация в России резко ухудшится, что произошлоВидео

14:35

Где буква Р среди F: надо быть чрезвычайно внимательным человеком, чтобы угадать

14:31

В Украину придет циклон: названы регионы, которые завтра будет заливать дождем

Реклама
14:16

Фанатка Ротару и Огневич в слезах: как звезды отреагировали на победу Усика

13:41

Усик может потерять титул абсолютного чемпиона мира: в чем причина

13:23

Россию всколыхнули сверхмощные землетрясения - россиянам дали неутешительный прогнозВидео

13:05

Скачок на 10 гривен: когда стоимость бензина в Украине может поставить рекорд

12:55

5 вещей, которые нельзя одалживать в церковные праздники, чтобы не привлечь беду

12:46

"Say" или "Tell": как правильно сказать на английском слово "говорить"Видео

12:46

Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 июля

12:02

Температура превысит норму: в какие области Украины ворвется нереальная жара

11:57

Трамп резко изменил позицию по помощи Украине - благодаря кому это произошло

11:39

The Times назвало имя человека, способного заставить Путина закончить войну

11:38

Гороскоп Таро на неделю с 21 по 27 июля: Овнам - прибыль, Рыбам - важный разговор

11:36

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 июля (обновляется)

11:12

Две главные позиции: названо оружие, которое может ощутимо повлиять на ход войны

10:37

Почему 21 июля нельзя ссориться и ругаться: какой церковный праздник

10:22

Настоящий рекорд в карьере: известно, сколько Усик заработал за бой против Дюбуа

10:09

Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 июля

09:43

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июля: Овнам - предложение, Львам - скандал

09:37

Партизаны взорвали важный ж/д маршрут оккупантов под Тулой

09:25

Сбил женщину и убежал: в Киеве задержали работника прокуратуры, первые деталиВидео

09:12

Карта Deep State онлайн за 20 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:45

РФ сможет запускать до 2000 дронов за раз: в Берлине призвали усилить ПВО Украины

08:38

"Горячая" ночь в России: Москву и Подмосковье атаковали дроны, у россиян паникаВидео

08:10

РФ установила рекорд по количеству производства "Шахедов"мнение

07:33

Дрон ударил прямо по дому: россияне атаковали Запорожье, есть пострадавшиеФото

07:10

Где 3 отличия между парнями, которые пьют воду: их заметят только самые внимательные

06:10

В поисках пропавшего Стива Виткоффа: что задумали в СШАмнение

05:57

Гороскоп на завтра 21 июля: Львам - проблемы, Скорпионам - удивительный день

05:25

Почему нельзя говорить "благоприємний": как стоит заменить это слово

04:53

Когда в Украине появилось мороженое: историк удивил ответом

03:32

Что нужно сделать в саду до конца августа: секреты интенсивной подкормкиВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять