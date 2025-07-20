В сентябре угроза из Беларуси будет расти: в ГПСУ сделали заявление

Агрессор Россия и подконтрольная ей Беларусь на осень готовятся к военным учениям.

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Ударных группировок на границе с Беларусью не фиксируется - ГПСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 4-я ОТБр

Кратко:

Граница с Беларусью останется потенциально опасным направлением

Уровень опасности возрастет в сентябре, когда будут военные учения РФ и РБ

ГПСУ мониторит ситуацию, продолжается обустройство границы

Украинские пограничники на данный момент не фиксируют на границе с Беларусью скопления вражеских войск оккупантов. Впрочем, направление по-прежнему рассматривается как угрожающее. Ситуацию мониторят, поскольку в сентябре возрастет угроза из-за российско-белорусских военных учений. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

В эфире Эспрессо он рассказал, что ситуация на границе с РБ является стабильной. Скопления войск не наблюдается.

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Впрочем, направление остается потенциально угрожающим, и угроза возрастет в сентябре, когда Беларусь и РФ будут проводить учения.

"Мы также не фиксируем на направлении нашей границы на территории Беларуси, чтобы было скопление войска, которое бы формировалось или было бы сформировано. Еще раз отмечу, что в ближайшее время должны состояться совместные военные учения между Беларусью и Россией и этому времени мы уделим больше бдительности, потому что на сентябрь планировалась активная фаза и в это время для нас угроза, конечно, будет расти", - объяснил Демченко.

Пограничники следят за ситуацией

Поскольку направление остается опасным, ему уделяется значительное внимание, чтобы не допустить повторения сценария февраля 2022 года, добавил спикер ГПСУ.

"Еще раз отмечу, что это направление для нас остается угрожающим и ему уделяется значительное внимание, в частности по обустройству и по линии границы и в приграничье – фортификационное направление, чтобы украинские воины имели все возможности противодействовать любой угрозе, если такая повторно произойдет с территории Беларуси", - подчеркнул Андрей Демченко.

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Как сообщал Главред, еще в начале февраля президент Владимир Зеленский предупреждал об угрозе учений РФ и Беларуси, которые состоятся осенью. По словам Зеленского, россияне могут попытаться втянуть белорусов в войну или устроить провокации против стран Балтии или Польши.

Во время учений в Беларуси РФ может прибегнуть к провокациям или демонстративным действиям в сторону Украины, говорил Андрей Демченко.

"Есть предварительная информация, что они (учения, - ред.) могут проводиться более вглубь территории Беларуси, если говорить о собственно направлении с границей Украины. Мне сложно сказать, с чем это связано, возможно действительно есть какие-то опасения у Беларуси по этому поводу", - отмечал представитель ГПСУ.

Для наступления на Киев из Беларуси россиянам нужна группировка в 300 тысяч военных, рассказал Главреду военный эксперт Роман Свитан. Сейчас наступление на украинскую столицу маловероятно.

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Об источнике: Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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