Дальнобойные удары по целям в Беларуси: полковник раскрыл задачи для ВСУ

Наступать российские войска с белорусской территории могут и сейчас, не исключает Роман Свитан.

https://glavred.info/ukraine/polkovnik-nazval-celi-v-belarusi-dlya-dalnoboynyh-udarov-vsu-10680341.html Ссылка скопирована

/ Коллаж: Главред, фото: 115 ОБр ТРО, Олег Некало

Важное из заявлений Свитана:

РФ может попытаться наступать с территории Беларуси

Армия Украины может "достать" до всех объектов белорусской экономики

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан прокомментировал вероятность попытки нового наступления страны-агрессора РФ с территории Беларуси.

"Наступать российские войска с белорусской территории могут и сейчас. Для них не составит труда забросить на украинскую территорию группу из 15-16 российских бойцов. Это может выглядеть как наступление, но это будет диверсионно-разведывательная группа, которые, кстати, постоянно заходят на нашу территорию, а мы их вылавливаем, выдворяем или уничтожаем. Так что эти процессы не прекращаются", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт считает, что о российском наступлении из Беларуси уровня 2022 года речь не идет, а чтобы совершить такой марш-бросок, РФ недостаточно 40-50 тысяч военных.

"Чтобы Россия могла двигаться на Киев со стороны Беларуси, ей нужна примерно 300-тысячная группировка войск, только тогда будет какой-то смысл такого движения. А так, до Киева они просто не доползут. Это уже не 2022 год, и сейчас там у нас довольно серьезные укрепления, развернуты дополнительные части, а также разработаны механизмы обороны, от угроз из Беларуси в том числе. Выполнить такого рода задачу тем количеством войск, которые россияне планируют завести в Беларусь к осени, невозможно: их недостаточно", - отметил он.

Военный аналитик также считает, что наступление с территории Беларуси на Киев маловероятно по ряду причин.

"Первый, кто ляжет костьми и не даст войскам РФ двигаться в сторону Украины с белорусской территории, – это Лукашенко. Он понимает, что в этом случае всего за несколько часов, как свет в бане, будет выключена вся белорусская экономика", - убежден он.

/ Инфографика: Главред

Свитан добавил, что армия Украины может "достать" до всех объектов белорусской экономики, которые работают в военном режиме, потому для Украины являются военными объектами.

"Мозырский НПЗ, НПЗ "Нафтан", Белкалий и белорусская железная дорога – все это может быть выключено за несколько часов нашими дальними средствами поражения. Лукашенко все это прекрасно знает, потому не допустит, чтобы российская армия зашла на украинскую территорию из Беларуси", - уверен он.

Эксперт резюмировал, что еще одна причина в том, что на этом направлении нет стратегической инициативы: "Для России важнее на данный момент расширить сухопутный коридор. Также есть задачи, стоящие в правовом поле российской конституции, в частности, "освобождение" от украинских войск пяти областей Украины, внесенных в конституцию РФ. Поэтому усилия будут направлены на эти пять областей, иначе никто не поймет, если российские войска пойдут захватывать Киевскую, Черниговскую или Житомирскую области. Вносить и эти области в свою конституцию Россия не будет, она и так не знает, что делать ей с Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областями".

Смотрите видео - интервью Романа Свитана:

Напомним, в Беларуси ранее проходили военные учения возле украинской границы под руководством председателя Гомельского районного исполнительного комитета. Учения включали прием военнообязанных, восстановление навыков командного состава и подготовку военных к выполнению задач вместе с инженерными подразделениями.

Также белорусское командование вернуло подразделения Вооруженных Сил на приграничную территорию с Украиной, где они находились до сентября-октября 2024 года. Общая численность переброшенных подразделений - около 1500 человек. Однако на данный момент эти силы не представляют угрозы для Украины.

Как сообщал Главред, в Беларуси создано около 14 новых отрядов, состоящих из белорусских военных и "вагнеровцев". Эти подразделения могут использовать для поддержки российских войск в Курской области в феврале.

Читайте также:

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред