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Беларусь создала 14 новых отрядов: политик сказал, куда их отправлят в феврале

Руслана Заклинская
15 января 2025, 18:46
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Несмотря на заявления России об отсутствии потребности в белорусских войсках, присутствие северокорейских войск свидетельствует о другом, отметил Сергей Бульба.
Беларусь создала 14 новых отрядов: политик сказал, куда их отправлят в феврале
Беларусь готовит "второй эшелон" для России / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РБ, скриншот

Ключевые тезисы Бульбы:

  • В Беларуси создано около 14 новых отрядов
  • В феврале эти отряды могут отправить для помощи РФ в Курской области
  • Военные подразделения могут действовать как второй эшелон

В Беларуси создали около 14 новых отрядов с белорусскими военными и "вагнеровцами". В феврале их могут использовать для поддержки российских войск в Курской области. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Делаем вместе" Сергей Бульба.

Согласно информации, поступившей из окружения спецбригады 32-14 (милицейский спецназ), заместитель министра внутренних дел Беларуси Карпенков создает свои отряды на базе организации ветеранов спецназначения внутренних войск. Сейчас уже сформировано около 14 таких отрядов по всей стране, в которые интегрированы остатки "вагнеровцев", находящихся в Беларуси.

"В окружении этих отрядов и воинов спецназа обсуждается вопрос того, что, возможно, в феврале эти отряды, вместе с белорусскими ССО Министерства обороны (несмотря на принадлежность к МВД, они являются "штурмовиками"), могут быть использованы для поддержки России в Курской области. Они могут действовать как второй эшелон, не непосредственно на линии соприкосновения, а для откатки и помощи", - считает Бульба.

По его словам, хотя Россия неоднократно заявляла, что ей не нужна помощь белорусских войск, наличие северокорейских военных в РФ показывает, что "у РФ все не так "красиво".

Смотрите видео интервью Сергея Бульбы Главреду о выборах в Беларуси:

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Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Владимиру Зеленскому дали команду втянуть Беларусь в войну. Он утверждает, что "недоброжелатели" за рубежом пытаются втянуть страну в войну, но сам Лукашенко считает, что Беларусь не выдержит такого участия.

Также с 8 января в Беларуси под руководством председателя Гомельского районного исполнительного комитета проходят военные учения возле украинской границы. Учения завершатся 31 января, через неделю после президентских выборов 26 января.

Как сообщал Главред, белорусское командование вернуло подразделения Вооруженных сил РБ на приграничье с Украиной, после их вывода в сентябре-октябре 2024 года. По данным "Беларуски Гаюн", переброшено около 1500 человек.

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Кто такой Сергей Бульба

Сергей Бульба (Числов) (15 апреля 1967, Минск, БССР) - белорусский политический деятель, предприниматель, пишет Википедия. Бывший военный офицер, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робим разам", участник "Минской весны".

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