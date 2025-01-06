Извинения Лукашенко в первые дни войны: в Беларуси отреагировали на слова Зеленского

Коротко:
- Зеленский заявил об извинениях белорусского диктатора Лукашенко за ракетные удары из Беларуси по Украине в первые дни войны
- В Беларуси опровергли слова президента Украины
Президент Владимир Зеленский рассказал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в первые дни полномасштабного вторжения РФ просил прощения за ракетные удары по Украине. В администрации Лукашенко позже опровергли это заявление. Об этом Зеленский сообщил в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, передает Офис президента.
По словам Зеленского, в первые дни войны он имел телефонный разговор с Лукашенко.
"Он извинялся. Он говорил, что это не я. С моей территории пускали ракеты и пускал их Путин. Это с его слов. Ты поверь, Володя, это не я. Я не контролирую, это просто ракеты, это Путин", - напомнил разговор Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что во время этого разговора сказал белорусскому лидеру, что тот "такой же убийца", как и российский диктатор Владимир Путин. Лукашенко в ответ заявил, что "воевать с россиянами нельзя". Он также предложил Зеленскому нанести ответный удар по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу в Беларуси.
В свою очередь пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в комментарии для РБК отметила, что телефонный разговор между президентами состоялся в первые дни войны благодаря эмоциональной реакции младшего сына Лукашенко, Николая, который имел личный контакт Зеленского в телефоне.
"В чем была суть того разговора: наш Президент (белорусский диктатор Лукашенко - ред.) прежде всего говорил о том, что конфликт разгорелся на территории Украины, на территории Зеленского, и именно ему через некоторое время придется больше, чем кому-либо отвечать за гибель людей! Именно поэтому наш президент призвал сесть за стол переговоров, что и было сделано: 3 раунда переговоров в Беларуси и затем Стамбул", - сказала Эйсмонт.
В то же время Эйсмонт утверждает, что Лукашенко якобы не приносил извинений Зеленскому. По ее словам, белорусский диктатор не считает, что должен за что-то извиняться перед украинским президентом.
Интервью Зеленского Лексу Фридману - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия является крупнейшей в Европе, ведь в рядах Сил обороны служат 980 тысяч человек. Об этом он рассказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, отметив, что эта численность значительно превышает армии других европейских стран.
Относительно войны, Зеленский отметил, что предположение о готовности российского диктатора Владимира Путина завершить конфликт является "очень наивными" и не имеют основания. Президент отметил, что Украина готова к диалогу, но для этого необходимо находиться в сильной позиции.
Также Зеленский сообщил, что потери Северной Кореи в войне против Украины составляют 3,8 тысячи погибших и раненых.
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Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом?
Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия.
Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы".
24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях".
Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.
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