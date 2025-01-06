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Пенсии станут меньше: под ограничения подпадают 17,6 тысячи пенсионеров

Даяна Швец
6 января 2025, 14:42
2787
Ограничивающие коэффициенты позволят уменьшить огромную разницу между так называемыми "специальными" и общими пенсиями.
Пенсии станут меньше: под ограничения подпадают 17,6 тысячи пенсионеров
В Украине ограничатся выплаты определенных категорий пенсий / Коллаж: Главред, фото: unhcr.org, ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • В пенсионной системе накопились дисбалансы
  • Минсоцполитики ограничат самые большие пенсии

Самые большие специальные пенсии в 2025 году будут ограничены - нововведения будут касаться более 17 тысяч пенсионеров.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.

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"Законом о государственном бюджете на 2025 год была утверждена норма о применении в 2025 году ограничительных коэффициентов к пенсиям, которые в 4 или более раза превышают среднюю пенсию по стране, или 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц", - говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили в министерстве, сейчас система является несправедливой и непрозрачной из-за дисбалансов, которые накопились в пенсионной системе.

Речь идет, в частности, об ограничении пенсий, которые сегодня могут составлять 60, 80 или даже 100 тысяч гривен и выше.

Однако следует учитывать, что к пенсиям людей, которые сегодня воюют на фронте или участвовали в защите Родины от агрессии РФ, начиная с 2014 года, ограничения не будут применяться.

"Ограничивающие коэффициенты позволят уменьшить огромную разницу между так называемыми "специальными" и общими пенсиями. Согласно постановлению, к пенсиям, которые превышают 10 прожиточных минимумов, в частности, размер которых определен по решениям судов, будут применяться понижающие коэффициенты", - сообщили в министерстве.

Механизм будет работать так, что чем выше размер пенсии, тем больший коэффициент будет применяться:

  • к части пенсии, превышающей 10 прожиточных минимумов (23 610 грн) и не превышает 11 прожиточных минимумов (25 971 грн), будет применяться коэффициент 0,5;
  • к части пенсии, превышающей 11 ПМ (25 971 грн) и не превышающей 13 ПМ (30 693 грн) - 0,4;
  • к части пенсии, превышающей 13 ПМ (30 693 грн) и не превышающей 17 ПМ (40 137 грн) - 0,3;
  • к части пенсии, превышающей 17 ПМ (40 137 грн), и не превышающей 21 ПМ (49 581 грн) - 0,2;
  • к части пенсии, превышающей 21 ПМ (49 581 грн) - 0,1.

"Таким образом, дифференциация размеров пенсий остается но, с учетом реалий военного времени, ограниченного финансирования и - главное - справедливости и пропорциональности начисления размеров пенсий, в 2025 году будут применяться вышеупомянутые ограничения", - подчеркнули в ведомстве.

В Минсоцполитики указали, что ограничения будут применяться лишь на тот размер выплаты, которая не является страховой частью пенсии, а дополнительной выплатой от государства за работу в отдельных силовых или иных структурах.

Под эту категорию подпадают надбавки, повышения, дополнительные пенсии, целевая денежная помощь, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и другие доплаты к пенсии, установленных законодательством.

Отмечается, что под действие нормы подпадет около 17,6 тысячи "специальных" пенсионеров.

Согласно постановлению правительства от 3 января, ограничения применяются к пенсиям, назначенным или пересчитанным в соответствии с Таможенным кодексом Украины, Законами Украины "О государственной службе", "О прокуратуре", "О статусе народного депутата Украины", "О Национальном банке Украины", "О Кабинете Министров Украины", "О дипломатической службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О судебной экспертизе", "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов", "О научной и научно-технической деятельности", "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", Постановления Верховной Рады Украины "Об утверждении Положения о помощнике-консультанте народного депутата Украины".

Как результат, спецпенсии ограничат государственным служащим, прокурорам, дипломатам, народным депутатам, таможенниками, членам правительства и другим.

Последние новости о выплатах пенсий в Украине

Недавно Главред со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля информировал, что в марте 2025 года проведут индексацию пенсий. Она будет направлена на поддержку пенсионеров.

Президент Украины Владимир Зеленский также объяснял, что будет с пенсиями в Украине в 2025 году. Он тоже подтвердил, что в марте 2025 года, как и ежегодно, состоится индексация пенсий на уровне инфляции.

Также сообщалось, что некоторым украинцам могут прекратить выплату пенсий. Отмечается, что это может произойти согласно решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда.

Больше экономических новостей:

Что за ведомство Минсоцполитики?

Министерство социальной политики Украины (рус. Министерство социальной политики Украины) - государственный орган исполнительной власти Украины, работающий в сфере социальной политики, общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, волонтерской деятельности, по вопросам семьи и детей, оздоровления и отдыха детей, усыновления и защиты прав детей, предотвращения насилия в семье, противодействия торговле людьми, а также защиты прав депортированных по национальному признаку лиц, вернувшихся в Украину, обеспечения равных прав и возможностей для детей.

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