Пенсии станут меньше: под ограничения подпадают 17,6 тысячи пенсионеров

Ограничивающие коэффициенты позволят уменьшить огромную разницу между так называемыми "специальными" и общими пенсиями.

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В Украине ограничатся выплаты определенных категорий пенсий / Коллаж: Главред, фото: unhcr.org, ua.depositphotos.com

Вкратце:

В пенсионной системе накопились дисбалансы

Минсоцполитики ограничат самые большие пенсии

Самые большие специальные пенсии в 2025 году будут ограничены - нововведения будут касаться более 17 тысяч пенсионеров.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.

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"Законом о государственном бюджете на 2025 год была утверждена норма о применении в 2025 году ограничительных коэффициентов к пенсиям, которые в 4 или более раза превышают среднюю пенсию по стране, или 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц", - говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили в министерстве, сейчас система является несправедливой и непрозрачной из-за дисбалансов, которые накопились в пенсионной системе.

Речь идет, в частности, об ограничении пенсий, которые сегодня могут составлять 60, 80 или даже 100 тысяч гривен и выше.

Однако следует учитывать, что к пенсиям людей, которые сегодня воюют на фронте или участвовали в защите Родины от агрессии РФ, начиная с 2014 года, ограничения не будут применяться.

"Ограничивающие коэффициенты позволят уменьшить огромную разницу между так называемыми "специальными" и общими пенсиями. Согласно постановлению, к пенсиям, которые превышают 10 прожиточных минимумов, в частности, размер которых определен по решениям судов, будут применяться понижающие коэффициенты", - сообщили в министерстве.

Механизм будет работать так, что чем выше размер пенсии, тем больший коэффициент будет применяться:

к части пенсии, превышающей 10 прожиточных минимумов (23 610 грн) и не превышает 11 прожиточных минимумов (25 971 грн), будет применяться коэффициент 0,5;

к части пенсии, превышающей 11 ПМ (25 971 грн) и не превышающей 13 ПМ (30 693 грн) - 0,4;

к части пенсии, превышающей 13 ПМ (30 693 грн) и не превышающей 17 ПМ (40 137 грн) - 0,3;

к части пенсии, превышающей 17 ПМ (40 137 грн), и не превышающей 21 ПМ (49 581 грн) - 0,2;

к части пенсии, превышающей 21 ПМ (49 581 грн) - 0,1.

"Таким образом, дифференциация размеров пенсий остается но, с учетом реалий военного времени, ограниченного финансирования и - главное - справедливости и пропорциональности начисления размеров пенсий, в 2025 году будут применяться вышеупомянутые ограничения", - подчеркнули в ведомстве.

В Минсоцполитики указали, что ограничения будут применяться лишь на тот размер выплаты, которая не является страховой частью пенсии, а дополнительной выплатой от государства за работу в отдельных силовых или иных структурах.

Под эту категорию подпадают надбавки, повышения, дополнительные пенсии, целевая денежная помощь, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и другие доплаты к пенсии, установленных законодательством.

Отмечается, что под действие нормы подпадет около 17,6 тысячи "специальных" пенсионеров.

Согласно постановлению правительства от 3 января, ограничения применяются к пенсиям, назначенным или пересчитанным в соответствии с Таможенным кодексом Украины, Законами Украины "О государственной службе", "О прокуратуре", "О статусе народного депутата Украины", "О Национальном банке Украины", "О Кабинете Министров Украины", "О дипломатической службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О судебной экспертизе", "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов", "О научной и научно-технической деятельности", "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", Постановления Верховной Рады Украины "Об утверждении Положения о помощнике-консультанте народного депутата Украины".

Как результат, спецпенсии ограничат государственным служащим, прокурорам, дипломатам, народным депутатам, таможенниками, членам правительства и другим.

Последние новости о выплатах пенсий в Украине

Недавно Главред со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля информировал, что в марте 2025 года проведут индексацию пенсий. Она будет направлена на поддержку пенсионеров.

Президент Украины Владимир Зеленский также объяснял, что будет с пенсиями в Украине в 2025 году. Он тоже подтвердил, что в марте 2025 года, как и ежегодно, состоится индексация пенсий на уровне инфляции.

Также сообщалось, что некоторым украинцам могут прекратить выплату пенсий. Отмечается, что это может произойти согласно решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда.

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Что за ведомство Минсоцполитики? Министерство социальной политики Украины (рус. Министерство социальной политики Украины) - государственный орган исполнительной власти Украины, работающий в сфере социальной политики, общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, волонтерской деятельности, по вопросам семьи и детей, оздоровления и отдыха детей, усыновления и защиты прав детей, предотвращения насилия в семье, противодействия торговле людьми, а также защиты прав депортированных по национальному признаку лиц, вернувшихся в Украину, обеспечения равных прав и возможностей для детей.

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