Что будет с пенсиями в Украине в 2025 году: Зеленский сделал важное заявление

В Украине есть деньги на все социальные выплаты.

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Выплаты пенсий / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления президента:

Средства для выплат пенсий есть

В марте 2025 года состоится индексация пенсий

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что будет с пенсиями в Украине. В частности, он заверил, что средства для их выплат есть. Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде.

По его словам, в Украине будут выплачивать пенсии.

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Он также отметил, что в Украине есть деньги на все социальные выплаты.

"Мы имеем на это деньги. Мы имеем пакет зимней поддержки для людей. В марте 2025 года, как и каждый год, состоится индексация пенсий на уровне инфляции", - заявил Владимир Зеленский.

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, украинцы, достигшие пенсионного возраста, имеют право продолжать работать. В случае отсрочки от начала пенсионных выплат основной размер пенсии увеличивается.

Также известно, что Минсоцполитики подготовило проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении". Законопроект предусматривает постепенный переход к накопительным пенсиям. В частности предлагается уменьшать ставку ЕСВ (Единого социального взноса) в течение трех лет.

Кроме того, украинские пенсионеры имеют возможность получить специальные надбавки к своей пенсии в ноябре 2024 года. Некоторые из этих доплат назначаются автоматически, тогда как для других нужно подать соответствующее заявление.

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