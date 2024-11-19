Что будет с пенсиями в Украине в 2025 году: Зеленский сделал важное заявление

Главное из заявления президента:
- Средства для выплат пенсий есть
- В марте 2025 года состоится индексация пенсий
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что будет с пенсиями в Украине. В частности, он заверил, что средства для их выплат есть. Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде.
По его словам, в Украине будут выплачивать пенсии.
Он также отметил, что в Украине есть деньги на все социальные выплаты.
"Мы имеем на это деньги. Мы имеем пакет зимней поддержки для людей. В марте 2025 года, как и каждый год, состоится индексация пенсий на уровне инфляции", - заявил Владимир Зеленский.
Пенсии в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, украинцы, достигшие пенсионного возраста, имеют право продолжать работать. В случае отсрочки от начала пенсионных выплат основной размер пенсии увеличивается.
Также известно, что Минсоцполитики подготовило проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении". Законопроект предусматривает постепенный переход к накопительным пенсиям. В частности предлагается уменьшать ставку ЕСВ (Единого социального взноса) в течение трех лет.
Кроме того, украинские пенсионеры имеют возможность получить специальные надбавки к своей пенсии в ноябре 2024 года. Некоторые из этих доплат назначаются автоматически, тогда как для других нужно подать соответствующее заявление.
Читайте также:
- С банковских счетов могут изъять пенсию: кого коснутся нововведения
- В Раде предлагают выплачивать пенсии по-новому: к чему готовиться пенсионерам
- В 2025 году пенсии повысят дважды: в Минсоцполитики сказали когда и кому
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред