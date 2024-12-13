Некоторым украинцам могут прекратить выплату пенсий: названы причины

8 оснований для прекращения выплат пенсии.

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Выплаты пенсий / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

Некоторым украинцам могут прекратить начислять пенсию

Такое решение может принять Пенсионный фонд или суд

Для возобновления выплаты человек должен обратиться в Пенсионный фонд с заявлением

В Украине пенсионеры получают регулярные денежные выплаты - пенсии. Однако, в некоторых случаях эта выплата может прекратиться. Об этом сообщили на сайте Пенсионного фонда Украины.

В частности, отмечается, что выплата пенсии может прекратиться по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда.

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Основания для прекращения выплат:

назначение пенсии на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

непрохождение физической идентификации;

проживание пенсионера за границей;

соответствующее заявление пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах;

пенсионер умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим в установленном законом порядке;

пенсионер не получает назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

другие предусмотренные законодательством случаи (например, окончание срока обучения детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца, или трудоустройство человека, получающего пенсию по выслуге лет, на работу по должности, которая дает право на пенсию за выслугу лет).

В ПФУ добавляют, что для возобновления выплаты человек должен лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда с соответствующим заявлением и документом, удостоверяющим личность.

Пенсионер имеет для этого 10 дней после выяснения обстоятельств, приведших к прекращению выплат.

Выплаты пенсий - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, в Украине будет внедрен обязательный накопительный уровень пенсионной системы. Минсоцполитики обнародовало соответствующий законопроект.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк сообщила, что в марте 2025 года в Украине состоится индексация пенсий. Все социальные выплаты на следующий год сохранят в полном объеме.

Кроме того, в 2025 году украинцев ожидает два этапа повышения пенсий. В марте следующего года состоится ежегодная индексация, а летом возможно повышение пенсий для отдельных категорий пенсионеров.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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