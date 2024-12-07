Цена стремительно 'летит' вверх: в Украине дорожает популярный продукт

Главное:
- В Украине растут цены на сыр
- В декабре производители планируют увеличить цену на 10%
- Себестоимость импортного сыра ниже, чем у украинского
Цены на отечественный сыр в Украине снова растут. По словам производителей, все это связано с постоянным подорожанием молочного сырья. Об этом пишет издание Infagro.
Отмечается, что большая часть производителей в декабре планируют увеличить цену на сыры сразу на 10%.
В то же время, торговые сети неохотно идут на уступки поставщикам.
"В сложившейся ситуации сыроделам придется пока аккумулировать убытки, потому что сырье уже подорожало более чем на 40%", - говорится в сообщении.
Стоит подчеркнуть, что себестоимость импортного сыра ниже, чем у украинского продукта, поэтому можно ожидать, что перед праздниками европейские производители займут большую часть украинского рынка.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Украине заметно выросли цены на тепличные помидоры. На данный момент тепличные помидоры продаются по цене 80-90 грн/кг ($1,92-2,16/кг), что на 13% выше по сравнению с концом прошлой недели.
Также известно, что в Украине до конца года будет расти цена на различные виды хлеба. Это происходит из-за повышения стоимости на сырье, энергоносители и логистику.
Кроме того, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что со временем высокий спрос на товары перед зимними праздниками может привести к повышению цен.
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Что известно об Infagro?
Infagro - проект, который касается экономики молочной отрасли, особенностей ее функционирования, взаимосвязи с другими отраслями экономики. Он помогает любознательным потребителям молочной продукции ориентироваться в особенностях молочной отрасли Украины, узнавать о ее проблемах, достижениях, влиянии на другие секторы экономики страны и зависимости от мирового молочного рынка.
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