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Цена стремительно "летит" вверх: в Украине дорожает популярный продукт

Мария Николишин
7 декабря 2024, 18:05
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Сырье для сыра уже подорожало более чем на 40%.
Цена стремительно 'летит' вверх: в Украине дорожает популярный продукт
Цены на сыр / коллаж: Главред, фото: pixabay

Главное:

  • В Украине растут цены на сыр
  • В декабре производители планируют увеличить цену на 10%
  • Себестоимость импортного сыра ниже, чем у украинского

Цены на отечественный сыр в Украине снова растут. По словам производителей, все это связано с постоянным подорожанием молочного сырья. Об этом пишет издание Infagro.

Отмечается, что большая часть производителей в декабре планируют увеличить цену на сыры сразу на 10%.

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В то же время, торговые сети неохотно идут на уступки поставщикам.

"В сложившейся ситуации сыроделам придется пока аккумулировать убытки, потому что сырье уже подорожало более чем на 40%", - говорится в сообщении.

Стоит подчеркнуть, что себестоимость импортного сыра ниже, чем у украинского продукта, поэтому можно ожидать, что перед праздниками европейские производители займут большую часть украинского рынка.

Цена стремительно 'летит' вверх: в Украине дорожает популярный продукт
Сыр / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине заметно выросли цены на тепличные помидоры. На данный момент тепличные помидоры продаются по цене 80-90 грн/кг ($1,92-2,16/кг), что на 13% выше по сравнению с концом прошлой недели.

Также известно, что в Украине до конца года будет расти цена на различные виды хлеба. Это происходит из-за повышения стоимости на сырье, энергоносители и логистику.

Кроме того, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что со временем высокий спрос на товары перед зимними праздниками может привести к повышению цен.

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Что известно об Infagro?

Infagro - проект, который касается экономики молочной отрасли, особенностей ее функционирования, взаимосвязи с другими отраслями экономики. Он помогает любознательным потребителям молочной продукции ориентироваться в особенностях молочной отрасли Украины, узнавать о ее проблемах, достижениях, влиянии на другие секторы экономики страны и зависимости от мирового молочного рынка.

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