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Доллар "рухнул": каким будет курс валют после выходных

Сергей Кущ
6 декабря 2024, 23:49
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НБУ установил курс на 9 декабря.
Курс доллара в Украине
Курс доллара в Украине / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара с 9 декабря
  • Каким будет курс евро с 9 декабря

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о снижении курса доллара к гривне, что отмечается уже третий день подряд после достижения исторического максимума.

Согласно данным на официальном сайте регулятора, курс доллара на 9 декабря 2024 года установлен на уровне 41,4446 гривен за 1 доллар, что на -0,1529 грн меньше по сравнению с предыдущим днем, пишет Главред.

видео дня

Курс евро, напротив, немного вырос. На сегодняшний день он составляет 43,8567 гривен за 1 евро, что на +0,0421 грн выше уровня предыдущего дня.

Ситуация на межбанке

На межбанковском валютном рынке также наблюдается снижение курса доллара. По итогам торгов 8 декабря, курс опустился на 13 копеек и составляет 41,40-41,42 грн/доллар (покупка-продажа).

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине

Как сообщал Главред, в декабре 2024 года курс доллара в Украине будет постепенно расти. К концу года стоимость доллара может достичь 41,6-41,8 грн, что меньше прогнозируемых 42,1 грн. За год рост курса может составить около 10%.

Также на этой неделе курс доллара в украинских обменниках будет колебаться между 41,2 и 41,75 грн, а в банках - 41-41,8 грн.

Кроме этого, цена доллара в Украине будет оставаться стабильной в краткосрочной перспективе. Однако из-за большого спроса на валюту Нацбанк может быть вынужден снизить курс гривны. В декабре ожидается, что курс доллара будет колебаться в пределах 41,4-42,1 грн, а евро - 43,4-45,3 грн.

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Что известно о долларе?

Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

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