НБУ хочет изменить подход к установлению валютного курса: что изменится

На сегодня действует две корзины - для ежедневного и ежемесячного установления.

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Курс валют / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Национальный банк Украины планирует устанавливать курс гривны ко всем иностранным валютам ежедневно. На сегодня действует две корзины - для ежедневного и ежемесячного установления. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что представители рыночного блока НБУ провели очередную встречу с активными участниками денежного и валютного рынков.

НБУ представил участникам заседания план перехода к одной - ежедневной - корзине валют для установления официального курса.

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Во время заседания НБУ представил подходы к расчету нового индикатора валютного рынка - справочного значения курса гривны к евро по состоянию на 12 часов. Расчет будет производиться путем перемножения справочного курса доллара и среднего значения котировок BFIX доллар США/евро, рассчитанного с 10.30 до 12.00.

Также участники заседания обсудили изменения в методологии расчета официального курса гривны к иностранным валютам (кроме доллара США) и учетной цены банковских металлов. Новая методология их расчета, как ожидается, будет соответствовать методологии расчета нового индикатора - справочного значения курса гривны к евро по состоянию на 12 часов.

Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Курс доллара в Украине - что известно

Напомним, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько говорила, что отключение электроэнергии и осенняя девальвация могут повлиять на гривну, однако драматических изменений ожидать не следует. В сентябре 1 доллар ориентировочно будет стоить 41,4-42,2 грн.

Кабинет министров Украины прогнозирует рост курса доллара на 10% в 2025 году. Также ожидается замедление роста экономики и усиление инфляции.

Кроме того, основательница компании SpiceProp Наталья Бойко заявила, что летнее затишье на валютном рынке Украины закончилось - уже в октябре курс доллара к гривне вырастет, поскольку национальная валюта будет реагировать на ситуацию в макроэкономике.

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