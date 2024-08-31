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Что будет с долларом в сентябре: какого курса следует ждать

Андрей Ганчук
31 августа 2024, 12:31
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Сентябрь – традиционно месяц деловой активности и потребительского спроса, регулятор будет пытаться ограничить колебания курса, считает Анна Золотько.
Обмен валют, доллар
В сентябре доллар существенно не подорожает / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Отключения электроэнергии и осенняя девальвация могут повлиять на гривну, однако драматических изменений ожидать не следует. В сентябре 1 доллар ориентировочно будет стоить 41,4-42,2 грн. Об этом рассказала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

В частности, она сказала Главреду о том, что первый осенний месяц традиционно ознаменуется деловой активностью. Будет давление на гривну, но не критическое.

"Сентябрь в Украине традиционно отмечается оживлением деловой активности и потребительского спроса, что стимулирует потребность в валюте для импортеров. Из-за отключения электроэнергии следует ожидать несколько повышенного валютного спроса именно по линии энергетических товаров. Также давление на гривну может оказывать и усиление девальвационных ожиданий, ведь украинцы традиционно ожидают от осенних месяцев девальвации, чем создают дополнительный спрос на валюту", - отметила специалист.

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По ее словам, вряд ли доллар существенно подорожает в сентябре.

"Ввиду ожидаемого ускорения инфляции в конце лета и начале осени ограниченные курсовые колебания являются важным фактором ценовой стабильности. Следовательно, регулятор, скорее всего, будет продолжать прилагать усилия для ограничения амплитуды колебаний курса. Это не означает полную "недвижимость" курса, но никаких драматических событий на валютном рынке не ожидается. На мой взгляд, наличный курс доллара будет находиться в течение месяца в пределах диапазона 41,4-42,2 грн/$", - подчеркнула Анна Золотько.

Курс доллара в Украине – главные новости по теме:

Ранее в Кабмине сделали прогноз, что будет с курсом доллара в Украине. В частности, в 2025 году доллар должен подорожать по отношению к гривне на 10%. Прогнозируется замедление роста экономики и инфляция.

Стоимость доллара и евро достигла исторического максимума в середине июля. Тогда Нацбанк опубликовал курс, в котором было указано, что 1 доллар теперь стоит 41,46 грн.

На август экономист Александр Хмелевский прогнозировал курс на уровне 41-41 доллара за 1 гривну. Он утверждал, что гривну ждет девальвация.

Что известно о долларе?

Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

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