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Стоимость доллара и евро достигла исторического максимума: НБУ обновил курсы валют

Руслана Заклинская
17 июля 2024, 19:11
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Курс доллара второй день подряд обновляет исторический максимум, гривна ослабла.
Стоимость доллара и евро достигла исторического максимума: НБУ обновил курсы валют
НБУ повысил курсы доллара и евро до исторического максимума / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара к гривне до нового исторического максимума. На четверг, 18 июля, курс доллара установили на уровне 41,46 грн/долл., что свидетельствует об ослаблении гривны на 20 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Об этом говорится на сайте регулятора.

Относительно евро, официальный курс НБУ составляет 45,35 грн/евро, что на 37 копеек выше по сравнению с предыдущим показателем. Такой курс евро к гривне также стал самым высоким.

Стоимость доллара и евро достигла исторического максимума: НБУ обновил курсы валют
Официальный курс гривны / Фото: скриншот bank.gov.ua

На межбанковском валютном рынке Украины курс доллара вырос на 15 копеек и составляет 41,46/41,49 грн/долл. В то же время курс евро на межбанке составляет 45,34/45,36 грн/евро.

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С начала 2024 года официальный курс доллара вырос на 9,2%, поднявшись с уровня 37,98 грн/долл. В то же время официальный курс евро подскочил на 7,4%, изменившись с 42,20 грн/евро до нынешних показателей.

Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Курс валют в Украине - новости по теме

Напомним, Кабинет министров Украины предполагает, что курс доллара вырастет на 10% в 2025 году, учитывая замедление экономического роста и увеличение инфляции. Эти прогнозы содержатся в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы.

Также по состоянию на начало июня курс доллара в Украине вырос на 8 копеек до 41,11 гривен за доллар. Обменники продавали тогда доллар за 40,56 гривен.

Как сообщал Главред, Украине остался месяц, чтобы избежать дефолта. МВФ пытается договориться о списании долга, но времени мало. Объявление дефолта может подорвать доверие частных инвесторов к Западу, что может иметь серьезные последствия для страны в будущем

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