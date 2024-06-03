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Доллар поднялся до рекордной отметки: курс валют на 3 июня

Мария Николишин
3 июня 2024, 12:58
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Курс доллара в Украине приобрел новое и рекордное значение. Предыдущий максимум был 31 мая 2024 года.
Доллар поднялся до рекордной отметки: курс валют на 3 июня
Курс доллара в Украине приобрел новое и рекордное значение / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

В Украине снова всерьез подскочил наличный курс доллара. Согласно данным портала Minfin, валюта держится выше отметки 41 доллар за гривну.

На утро 3 июня средний курс доллара в продаже вырос на 8 копеек - до 41,11 гривен. Обменники покупают американскую валюту за 40,56 гривны.

Курс доллара к гривне
Курс доллара к гривне / фото: Минфин

Стоит заметить, что на межбанке курс находится на отметках 40,56-40,58 гривен за доллар (покупка/продажа). Это на три копейки ниже по сравнению с закрытием в предыдущий банковский день.

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Курс валют в банках
Курс валют в банках / фото: Минфин

Официальный курс доллара

Национальный банк Украины, в свою очередь, установил официальный курс на 3 июня на отметке 40,5373 гривны за 1 доллар (+0,0372 гривны). Это очередное рекордное значение. Предыдущий максимум был 31 мая 2024 года - 40,50 гривен за доллар.

Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Изменения курса доллара - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в среднем один доллар в Украине в 2024 году будет стоить 41 гривну. В ближайшие несколько лет доллар станет дороже 54 гривен, говорится в отчете World Economic Outlook.

Угрозы резкого роста курса доллара США по отношению к гривне нет, однако его колебания неизбежны, считает экономист и бывший советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

В Украине банки и пункты обмена не примут банкноты с признаками значительного износа или повреждения (например, загрязнение не менее 50% купюры), сообщали в Нацбанке Украины.

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