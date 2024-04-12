Курс евро упал к доллару до годового минимума: что произошло

Курс евро к доллару упал до самого низкого уровня в этом году, поскольку Европейский центральный банк собирается снизить процентные ставки.

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Евро, доллар / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Курс евро к доллару США упал до самого низкого уровня за 2024 год, поскольку Европейский центробанк (ЕЦБ), похоже, собирается снизить процентные ставки раньше Федеральной резервной системы США. Об этом сообщает западное новостное агентство Bloomberg.

Единая европейская валюта упала на 0,5% до 1,0676 доллара, самого низкого уровня с ноября. Ожидается самое большое недельное падение по отношению к доллару почти за год - на 1,5%.

Падение последовало за подтверждением чиновников ЕЦБ, что их не пугает более осторожный прогноз в США, где высокие показатели инфляции вызвали изменения настроений. Как говорят эксперт, это и привело к тому, что трейдеры сделали ставку на то, что ЕЦБ снизит ставку на четверть пункта в июне.

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Тем временем денежные рынки отодвинули ожидаемую дату начала смягчения политики Федеральной резервной системы на одно заседание ‒ до сентября 2024 года

"Падение евро до 1,07 доллара говорит нам о том, что снижение ставок в июне является прогнозируемым. Прорыв этого уровня станет важным шагом на пути к 1,05", - заявид Брэд Бектел, глава валютного отдела инвестбанка Jefferies Group в Нью-Йорке.

Евро, скорее всего, достигнет этого уровня примерно в то время, когда ЕЦБ начнет смягчать политику, подытожил он.

Что за учреждение организация Европейский центробанк? Европейский центральный банк — центральный банк зоны евро, сообщает "Википедия". Главные функции банка: выработка и осуществление денежно-кредитной политики зоны евро;

управление официальными (золотовалютными) резервами Евросистемы;

выпуск евро;

определение ключевых процентных ставок.

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Эксперты выдвигают различные сценарии валютного курса в ближайшее время. При это многие сходятся во мнении о том, что можно ожидать определенного изменения курса наличного валют.

Вместе с тем не исключается вариант того, что изменение валютного курса может быть неравномерным: при снижении в покупке и росте в продаже. Как уточняют финансовые аналитики, при планировании вероятности покупки валюты следует учитывать, что коридор курса в банках может составить от 37,3 до 38,8 гривен за доллар.

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