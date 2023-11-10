УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Курс доллара и евро растет: сколько стоит валюта в обменниках

Руслана Заклинская
10 ноября 2023, 13:05
Курс валют в обменных пунктах Украины несколько поднялся.
Курс доллара и евро растет: сколько стоит валюта в обменниках
Сколько стоит доллар и евро в обменниках / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил свой рост в конце недели. Средний курс доллара поднялся на 5 копеек и составил 37,25 гривен, тогда как курс евро также отметился ростом на 2 копейки, в сравнении с 9 ноября, и составляет 37,72 гривен, по данным Минфина на 10 ноября.

В валютных обменниках доллар продается в среднем за 37,20 гривен, евро – за 39,65 гривен. На межбанке курс также поднялся на 3 копейки, колеблясь в пределах 36,08-36,10 гривен (купля-продажа).

Официальный курс валют

Национальный банк Украины снизил официальный курс валют. Он установил курс доллара на уровне 36,036 гривен (-0,0047 грн), а евро – 38,5225 гривен (+0,0707 грн).

видео дня

Каким будет курс валют

Несмотря на снижение курса доллара в течение последнего месяца, вероятен его дальнейший рост. Определяющими факторами будут спрос и предложение, которые будут формировать рыночную ситуацию в следующие 1-2 месяца.

Кроме этого, Министерство финансов Украины прогнозирует колебания курса доллара до конца следующего года в пределах от 36,6 гривен до 40-41 гривен за один доллар. Аналитики рассматривают три основных сценария динамики национальной валюты до конца 2024 года. Прогнозируя наиболее вероятный вариант развития событий, эксперты указывают на возможность умеренной девальвации национальной валюты. Это означает, что стоимость гривны по сравнению с другими валютами может немножко уменьшиться, но этот процесс будет в пределах приемлемого диапазона.

Напомним, Министерство финансов спрогнозировало резкий рост курса валют. По словам министра финансов Сергея Марченко, правительство предусматривает, что курс доллара к гривне в 2024 году может достичь уровня 41,4 гривен за доллар.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
курс валют курс гривны курс доллара курс евро
Реклама

Главное за день

Самое тяжелое впереди: у Зеленского заявили, что война "закончится внезапно"

Самое тяжелое впереди: у Зеленского заявили, что война "закончится внезапно"

12:26 Украина
Поражение для Путина: российская армия проваливает планы Кремля - офицер ВСУ

Поражение для Путина: российская армия проваливает планы Кремля - офицер ВСУ

12:18 Украина
"Гниды проснулись": Данилов предупредил об активизации агентов Кремля в Украине

"Гниды проснулись": Данилов предупредил об активизации агентов Кремля в Украине

10:49 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:10

Мисс Украина Вселенная прокомментировала отношения с россиянкой на конкурсе

13:05

Курс доллара и евро растет: сколько стоит валюта в обменниках

13:01

Лунный календарь 11 ноября 2023: день, когда нужно прислушаться к советам близких

12:40

В Мариуполе подорвали авто оккупанта-полицейского

12:26

Самое тяжелое впереди: у Зеленского заявили, что война "закончится внезапно"

Октисюк: Байден сможет переизбраться, если завершит войну в УкраинеОктисюк: Байден сможет переизбраться, если завершит войну в Украине
12:21

Шикарная Пугачева появилась на вечеринке со своими взрослыми детьми

12:18

Поражение для Путина: российская армия проваливает планы Кремля - офицер ВСУ

12:16

Когда ВСУ смогут начать наземную операцию в Крыму: ответ военного

12:02

УПЦ МП наняла лоббиста в США: известно кто оплачивал сумасшедшие счета за его услуги

Реклама
11:53

Китайский гороскоп на завтра 11 ноября: Кролику - откровенность, Кабану - размышления

11:41

Откроется окно возможностей: названы неожиданные сроки вступления Украины в ЕС

11:32

В Украине взвинтят цены на 4 продукта: что значительно подорожает до конца года

11:26

Дочь Брюса Уиллиса поделилась новостями о тяжелом недуге актера

11:22

Оптическая иллюзия для настоящих гениев: нужно найти букву "С" за 5 секунд

11:07

Год после освобождения: Дмитрий Комаров покажет, как живет Херсон сегодня

11:02

Какой праздник завтра 11 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

10:53

Маша Машкова официально отказалась от отчестваВидео

10:49

"Гниды проснулись": Данилов предупредил об активизации агентов Кремля в Украине

10:41

"Переговоры не должны начаться": Венгрия будет блокировать вступление Украины в ЕС

10:31

Подбираем тепловой насос с учетом особенностей дома и окружающей местности реклама

Реклама
10:25

Бойцы ГУР уничтожили два десантных катера РФ в Крыму вместе с экипажем: что известно

10:10

Суд или не суд: чем закончился сексистский скандал с Иво Бобулом и Эммой Антонюк

09:52

Перерезали важную трассу: в ВСУ рассказали об операции на левом берегу Херсонщины

09:48

Под Брянском расстреляли авто пограничников РФ вместе с подполковником ФСБ

09:47

Ваши завтраки не будут прежними после этого хита с курицей в лаваше за 20 минут

09:38

РФ атаковала Украину 6 "шахедами" и 2 ракетами: сколько целей удалось сбить

09:31

Переидиотить Брежнева и перекровавить Сталинамнение

09:01

Убили командира и скрылись: в ГУР сообщили о чрезвычайном происшествии в Крыму

09:00

В оккупированном Скадовске подорвали управление СК РФ: подробности "бавовны"

08:23

В резерве остался $1 млрд: пакеты оборонной помощи Украине станут меньше – Пентагон

08:17

Впервые в истории ООН: Владимир Зеленский сообщил о новой "пощечине" для России

07:31

"Прилет в казарму и минус два катера в море": в Крыму прогремели взрывы

06:55

Нужно за 8 секунд найти "странного" кота: оптическая иллюзия, которую разгадают не все

06:54

ВСУ перерезали дорогу Алешки-Новая Каховка на Херсонщине – ISW

06:25

Почему слово "рубашка" говорить неправильно: как на украинском назвать эту одежду

06:13

К кому пришла бавовна в Скадовскемнение

06:12

Почему украинскому бизнесу пока не" светят " инвестициимнение

05:50

Мороз ворвется с 1 декабря: прогноз погоды в Украине на зиму

05:00

"По принципу ударного ядра": РФ использовала под Авдеевкой "кассетки" с новой начинкой

04:30

В мире скоро могут "разморозиться" многочисленные глобальные конфликты – Октисюк

Реклама
03:40

Как часто необходимо мыть стены дома: мужчина поделился проверенным методом

03:05

Эксперт спрогнозировал, может ли Байден ускорить развязку украино-российского вопроса

02:32

Юная версия Железного Арни: внебрачный сын Шварценеггера стал его точной копией

02:02

Зачем при варке яиц обязательно добавлять соль: секрет опытных хозяек

01:36

Байден vs Трамп: эксперт объяснил, кто был бы лучшим президентом США для Украины

00:48

Пылает 1 тысяча кв. м: в Виннице вспыхнул пожар, который виден почти на весь город

00:40

Жена Романа Сасанчина в слезах откровенно рассказала про проблемы в их браке

09 ноября, четверг
23:46

Мурат Налчаджиоглу категорично заявил, почему не согласен жить в РФ с дочерью

23:06

"Садик и няни": Тимур Мирошниченко рассказал, сколько денег тратит на троих детей

22:28

Гениальное изобретение: для чего люди кладут туалетную бумагу в холодильник

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять