Курс доллара и евро растет: сколько стоит валюта в обменниках

Курс валют в обменных пунктах Украины несколько поднялся.

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Сколько стоит доллар и евро в обменниках / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил свой рост в конце недели. Средний курс доллара поднялся на 5 копеек и составил 37,25 гривен, тогда как курс евро также отметился ростом на 2 копейки, в сравнении с 9 ноября, и составляет 37,72 гривен, по данным Минфина на 10 ноября.

В валютных обменниках доллар продается в среднем за 37,20 гривен, евро – за 39,65 гривен. На межбанке курс также поднялся на 3 копейки, колеблясь в пределах 36,08-36,10 гривен (купля-продажа).

Официальный курс валют

Национальный банк Украины снизил официальный курс валют. Он установил курс доллара на уровне 36,036 гривен (-0,0047 грн), а евро – 38,5225 гривен (+0,0707 грн).

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Каким будет курс валют

Несмотря на снижение курса доллара в течение последнего месяца, вероятен его дальнейший рост. Определяющими факторами будут спрос и предложение, которые будут формировать рыночную ситуацию в следующие 1-2 месяца.

Кроме этого, Министерство финансов Украины прогнозирует колебания курса доллара до конца следующего года в пределах от 36,6 гривен до 40-41 гривен за один доллар. Аналитики рассматривают три основных сценария динамики национальной валюты до конца 2024 года. Прогнозируя наиболее вероятный вариант развития событий, эксперты указывают на возможность умеренной девальвации национальной валюты. Это означает, что стоимость гривны по сравнению с другими валютами может немножко уменьшиться, но этот процесс будет в пределах приемлемого диапазона.

Напомним, Министерство финансов спрогнозировало резкий рост курса валют. По словам министра финансов Сергея Марченко, правительство предусматривает, что курс доллара к гривне в 2024 году может достичь уровня 41,4 гривен за доллар.

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