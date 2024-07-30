Каким будет курс доллара и евро в августе: опубликован прогноз

Ожидается ощутимый рост предложения валюты со стороны агроэкспортеров, прогнозирует Анна Золотько.

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Появился прогноз курса доллара / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Не исключено, что значительную часть дефицита придется профинансировать за счет денежной эмиссии, что будет создавать дополнительное давление на гривну, заявил экономист Александр Хмелевский.

"Потому, несмотря на недавнюю коррекцию, курс гривны в августе будет преимущественно снижаться. В целом курс гривны по отношению к доллару будет колебаться на межбанковском рынке на уровне 41-42 грн., а курс евро 44,5 – 46,0 грн.", – подчеркнул он в комментарии "Главреду".

В свою очередь директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отметила, что ожидается ощутимый рост предложения валюты со стороны агроэкспортеров.

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"Следовательно, есть все основания считать, что в течение августа ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной. Это не значит, что курс будет неизменным – колебания стоимости американского доллара неизбежны. Однако, по моему мнению, в основном котировки на ВРУ будут находиться в диапазоне 41,0-42,0 грн./$", – добавила Золотько.

Кто такой Александр Хмелевский? Александр Хмелевский - незалежний експерт з питань економіки. Образование: Киевский Национальный Университет имени Т.Г.Шевченко, специальность - "политическая экономия". Научная степень: кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины. Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.



Курс доллара - последние новости по теме

Напомним, Кабинет министров Украины предполагает, что курс доллара вырастет на 10% в 2025 году, учитывая замедление экономического роста и увеличение инфляции. Эти прогнозы содержатся в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы.

Также по состоянию на начало июня курс доллара в Украине вырос на 8 копеек до 41,11 гривен за доллар. Обменники продавали тогда доллар за 40,56 гривен.

Как сообщал Главред, Украине остался месяц, чтобы избежать дефолта. МВФ пытается договориться о списании долга, но времени мало. Объявление дефолта может подорвать доверие частных инвесторов к Западу, что может иметь серьезные последствия для страны в будущем

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