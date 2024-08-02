В Украине будут повышать коммунальные тарифы для населения: в НБУ выдали заявление

Мораторий на повышение отдельных тарифов на услуги ЖКХ для населения еще некоторое время будет ограничивать рост административных цен.

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В Украине хотят повысить тарифы / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Национальный банк прогнозирует сложное состояние в энергетике и государственном бюджете, что обусловит постепенное повышение тарифов в последующие годы.

"Ожидается, что с 2025 года начнется постепенное приведение тарифов к их экономически обоснованным уровням", - говорится в отчете НБУ.

Отмечается, что неопределенность со сроками и величиной корректировки тарифов, прежде всего энергетических, является отдельным риском для прогноза инфляции.

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В частности, значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе станет источником дополнительного инфляционного давления и обусловит потребность в значительном увеличении субсидий для населения.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

С другой стороны, более длительная отсрочка решений по приведению тарифов на услуги ЖКХ в соответствие с экономически обоснованными уровнями приведет к более низкому уровню инфляции, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний, объясняют в НБУ.

"Мораторий на повышение отдельных тарифов на услуги ЖКХ для населения еще некоторое время будет ограничивать рост административных цен. Однако их постепенное приведение к рыночным уровням, которое согласно предположениям начнется с 2025 года, станет весомым проинфляционным фактором в 2025-2026 годах", - отмечает регулятор.

Напомним, что за счет увеличения тарифа на электроэнергию государство гасит долги. Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что действующие тарифы на электроэнергию не будут менять до июня 2025 года - сейчас заметны положительные изменения.

Стало известно в каких городах Украины вырастут тарифы на воду и сколько придется платить. Подорожание коснется маленьких населенных пунктов, поскольку чем меньше потребителей, тем больше доля каждого жителя в постоянных расходах.

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