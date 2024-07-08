В Украине вырастут тарифы на воду: каких городов коснется и сколько придется платить

За июнь-июль стоимость воды увеличилась в десятках населенных пунктов.

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Тарифы на воду в Украине вырастут в ряде городов / Коллаж Главред, фото pixabay, УНИАН

В некоторых города Украины могут повысится тарифы на воду. Подорожание коснется маленьких населенных пунктов, поскольку чем меньше потребителей, тем больше доля каждого жителя в постоянных затратах (на заработные платы, содержание сетей, ремонтные работы). Кроме того, в небольших городах городские власти следят за тем, чтобы тариф был экономически аргументирован.

Как пишет издание Obozrevatel, за июнь-июль стоимость воды увеличилась в десятках населенных пунктов. К примеру, в Славуте Хмельницкой области тариф на воду (вместе с водоотводом) планируют увеличить на 26,3%: с 61,8 до 78,05 грн за кубометр.

В Коцюбинском Киевской области кубометр воды может подорожать на 69,5% – с 35,86 до 60,8 грн.

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В Покровске Днепропетровской области кубометр воды в июле подорожает с 36,8 до 130,68 грн (на 255%).

В Черновцах с июня тариф на воду увеличился с 27,91 до 44,3 грн за кубометр. Или на 58,7%.

Коммунальные тарифы в Украине - последние новости

Нового повышения тарифов на электроэнергию в Украине в ближайшее время не планируется, а недавно установленный тариф в 4,32 гривны за киловатт остается зафиксированным до 30 апреля 2025 года. В случае же новых разрушений из-за обстрелов страны-агрессора РФ энергетической инфраструктуры ремонт будет осуществляться за счет других источников – преимущественно международной финансовой помощи. Об этом заявил руководитель Государственной инспекции энергетического надзора (Госэнергонадзор) Украины Руслан Слободян.

Подорожание электроэнергии в Украине может стать не единственным повышением тарифов. Как заявил нардеп и первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко, вырасти могут тарифы на холодную воду. Водоканалы по всей стране хотят, чтобы для населения поднялся тариф на холодную воду на 25-30%. По его словам, они требуют этого уже два года.

Кто такой Алексей Кучеренко Алексей Кучеренко – украинский политик. Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины во втором правительстве Юлии Тимошенко. Народный депутат Верховной Рады Украины III (беспартийный), V (Блок "Наша Украина"), VI (Наша Украина – Народная самооборона), IX (Батькивщина) созывов. Председатель Запорожской облгосадминистрации в 2000-2001 годах. С 2007 года возглавляет всеукраинскую общественную организацию "Союз собственников жилья Украины", пишет Википедия.

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