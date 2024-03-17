В Украине выросли тарифы на коммунальные услуги: какие самые дорогие

Государственная служба статистики Украины сообщила, что в Украине стоимость коммунальных услуг с февраля 2023 по февраль 2024 года увеличились на 12,7%.
В Госстате сообщили, что за этот период стоимость электроэнергии подорожала на 69,7%. Также подорожали:
- уборка мусора - на 4,5%;
- услуги по управлению многоквартирными домами - 4,2%;
- содержание и ремонт жилья - 3%.
В то же время, водоснабжение подешевело на 0,8%. Однако, стоимость некоторых услуг не изменилась:
- природный газ;
- горячая вода и отопление.
Государственная служба статистики Украины
Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Министром Кабинета Министров Украины.
Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создания и надлежащего функционирования общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.
Повышение тарифов: что известно
Напомним, что стало известно, что в Украине могут повысить тарифы на электроэнергию. Стоимость электроэнергии могут повысить, что автоматически изменит цену обслуживания многоквартирных домов, говорит Олег Попенко.
В Украине значительно возрастет один из коммунальных тарифов. В Украине во многих областях значительно вырастут тарифы на воду. В апреле тарифы на воду могут вырасти в среднем более чем на 12%, а в июле - более чем на 14%.
Госагенство по вопросам энергоэффективности сообщило, ожидать ли повышения тарифов на свет с 1 апреля. Фиксированная цена может быть пересмотрена в мае, однако в Минэнерго пока о таких планах не сообщают.
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