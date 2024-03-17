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В Украине выросли тарифы на коммунальные услуги: какие самые дорогие

Юлия Закрепа
17 марта 2024, 10:30обновлено 17 марта, 11:51
В Госстате сообщили, что за этот период стоимость электроэнергии подорожала на 69,7%.
В Украине выросли тарифы на коммунальные услуги: какие самые дорогие
На сколько подорожали коммунальные услуги / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels

Государственная служба статистики Украины сообщила, что в Украине стоимость коммунальных услуг с февраля 2023 по февраль 2024 года увеличились на 12,7%.

В Госстате сообщили, что за этот период стоимость электроэнергии подорожала на 69,7%. Также подорожали:

  • уборка мусора - на 4,5%;
  • услуги по управлению многоквартирными домами - 4,2%;
  • содержание и ремонт жилья - 3%.

В то же время, водоснабжение подешевело на 0,8%. Однако, стоимость некоторых услуг не изменилась:

видео дня
  • природный газ;
  • горячая вода и отопление.
В Украине выросли тарифы на коммунальные услуги: какие самые дорогие
Тарифы на коммуналку / скриншот: Государственная служба статистики Украины

Государственная служба статистики Украины

Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Министром Кабинета Министров Украины.

Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создания и надлежащего функционирования общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.

Повышение тарифов: что известно

Напомним, что стало известно, что в Украине могут повысить тарифы на электроэнергию. Стоимость электроэнергии могут повысить, что автоматически изменит цену обслуживания многоквартирных домов, говорит Олег Попенко.

В Украине значительно возрастет один из коммунальных тарифов. В Украине во многих областях значительно вырастут тарифы на воду. В апреле тарифы на воду могут вырасти в среднем более чем на 12%, а в июле - более чем на 14%.

Госагенство по вопросам энергоэффективности сообщило, ожидать ли повышения тарифов на свет с 1 апреля. Фиксированная цена может быть пересмотрена в мае, однако в Минэнерго пока о таких планах не сообщают.

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