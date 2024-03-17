РФ ночью массированно атаковала Украину дронами и ракетами: были попадания в одной области

Удалось сбить не все дроны. В результате вражеской атаки были попадания в два агропредприятия.

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РФ ночью массированно атаковала Украину дронами/ коллаж: Главред, фото: Силы обороны Юга, скрин

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 17 марта, массированно атаковали Украину дронами-камикадзе. Удар был направлен на Одесскую область.

В результате атаки в Одесской области были прилеты, повреждены два агропредприятия. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

Атака продолжалась около трех часов. Защитникам Украины удалось уничтожить 14 вражеских беспилотников.

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"Враг продолжает коварный дроновый террор. Ночью российские террористические войска вновь осуществили массированную дроновую атаку по Одесской области. Около трех часов продолжалась напряженная боевая работа. Подразделения противовоздушной обороны отражали волны "Шахедов", которые были выпущены из временно оккупированного Крыма, заходили из акватории Черного моря и маневрировали между жилых домов и в промышленных кварталах Одессы. 13 беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-131/136" сбиты в небе Одесской области еще 1 на подлете, в небе Николаевской области", – говорится в сообщении.

Но попаданий не удалось избежать. Были прилеты на двух законсервированных агропредприятиях, там возникли пожары. Люди не пострадали.

"К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Одесском районе повреждены два законсервированных агропредприятия. Там вспыхнули пожары, произошло разрушение промышленных зданий. Пожары оперативно ликвидированы. Люди не пострадали", – говорится в сообщении.

Удалось сбить 14 из 16 "Шахедов"

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук утром 17 марта сообщил, что российские оккупанты ночью атаковали Украину 16 дронами, сбить удалось 14 из них. Все вражеские беспилотники были сбиты в Одесской области.

Ночная атака Шахедов/ Telegram Олещук

Удар был нанесен 16 дронами и 7 ракетами

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что в ночь на 17 марта оккупанты запустили по Украине 7 ракет и 16 дронов.

"В ночь на 17 марта 2024 года российские оккупанты ударили 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине и Донбасу, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы Чауда, Крым).К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. В результате боевой работы сбито 14 "Шахедов" в пределах Одесской области", – говорится в сообщении Воздушных сил.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удары ракетами и дронами по Украине

В ночь на 15 марта в Украине раздавались взрывы. Вражеские дроны залетели через Винницкую область в Житомирскую и Хмельницкую. Позже они изменили вектор движения и направились в Староконстантинов. Позже стало известно, сколько целей сбили силы ПВО во время вражеской атаки.

15 марта РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Город обстреляли баллистическими ракетами "Искандер". После первого "прилета" на место происшествия приехали медики, спасатели и правоохранители. В этот момент оккупанты ударили по тому же месту во второй раз. Известно, что в результате ракетного удара погибли также фельдшер и спасатели. Во время вражеских атак в этот день погиб 21 человек.

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