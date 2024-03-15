Ночью в Украине гремели взрывы: что известно о последствиях атаки дронов

Вражеские дроны залетели через Винницкую область в Житомирскую и Хмельницкую. Позже они изменили вектор движения и направились в Староконстантинов.

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Ночью РФ атаковала Украину дронами / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

В ночь на 15 марта российские оккупанты атаковали Украину дронами "Шахед". В ряде регионов объявлялась воздушная тревога.

Атака на Хмельницкую область

Как сообщает Хмельницкая ОВА, в регионе силы ПВО сбили вражеские беспилотники. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

"Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, наши силы ПВО сбили 2 БпЛА типа "Shahed". Пострадавших или разрушений нет", - говорится в сообщении.

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Тревога в Хмельницкой области длилась около двух часов, были слышны звуки взрывов.

В Воздушных силах сообщали, что вражеские дроны залетели через Винницкую область в Житомирскую и Хмельницкую. Позже над Тернопольской областью БПЛА изменили вектор движения и направились в Староконстантинов.

Атака дронов на Киевщину

Кроме того, воздушная тревога объявлялась и на Киевщине. Военные призвали не пренебрегать правилами безопасности, оставаться в укрытиях, не фотографировать и не снимать работу защитников.

В Киевской областной военной администрации сообщили, что на территории региона зафиксировано движение вражеских дронов. Работали силы противовоздушной обороны Украины.

В Киеве были слышны звуки взрывов. Глава КГВА Сергей Попко уточнил, что силы ПВО работают в окрестностях столицы.

Утром 15 марта Попко сообщил, что в Киев вражеские дроны заходили с северного направления. Воздушная тревога в столице продолжалась около часа.

"Силами и средствами противовоздушной обороны все БПЛА "Shahed" противника, направлявшиеся на Киев - примерно полтора десятка - были поражены еще на подступах к городу", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в столице обошлось без жертв и разрушений.

Что известно о дронах "Шахед" / Инфографика: Главред

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив 27 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные дроны были уничтожены.

В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 15 марта 2024 года российские оккупанты ударили 7 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковской и Донецкой областям, одной управляемой авиационной ракетой Х-59 по Полтавщине и 27 ударными БпЛА типа "Shahed".

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате боевой работы сбиты 27 "шахедов" в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и областей.

Уничтожены 27 ударных БПЛА / t.me/kpszsu

Атаки дронов РФ

Как сообщал Главред, поздно вечером 14 марта в Винницкой области раздались мощные взрывы. Один из беспилотников ударил по жилому дому, там вспыхнул очень пожар.

В результате атаки российского беспилотника пострадали по меньшей мере 4 человека, их госпитализировали. Известно также об одном погибшем.

Напомним, в ночь на 11 марта российские оккупанты атаковали Харьков "Шахедами". Один из дронов-камикадзе ударил по объекту гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые дома. Обошлось без жертв.

7 марта российские оккупанты также атаковали Харьковскую область. Россияне ударили из систем реактивного залпового огня по Купянску. Из-за российской атаки повреждены жилые дома.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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